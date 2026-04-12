'बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहो!' क्या बीच समंदर में रोके जाएंगे चीनी जहाज? ईरान की मदद पर अमेरिका का बड़ा एक्शन

दुनिया एक बार फिर तनाव के उस मोड़ पर खड़ी दिख रही है, जहां छोटी चिंगारी भी बड़े टकराव में बदल सकती है. डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को लेकर बेहद आक्रामक बयान दिए हैं और साथ ही चीन को खुली चेतावनी दी है. ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत को लगभग खत्म कर दिया है. वहीं, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत भी शुरू हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. सवाल यही है क्या यह तनाव बातचीत से सुलझेगा या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है?

क्या बोले ट्रंप और क्यों बढ़ा तनाव?

डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को ईरान पर अपनी “जीत” का दावा करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान की नौसेना, रडार और वायुसेना को पूरी तरह तबाह कर दिया है. उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान के बड़े नेता अब नहीं रहे और देश की सैन्य ताकत कमजोर हो चुकी है. ट्रंप के इन बयानों ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होता है, क्योंकि उनके मुताबिक अमेरिका पहले ही जीत चुका है. इस बयान ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन को चेतावनी क्यों दी गई?

डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ कहा कि अगर चीन ने ईरान को हथियार सप्लाई किए, तो उसे “गंभीर परिणाम” भुगतने होंगे. यह बयान ऐसे समय आया है जब दुनिया पहले ही दो बड़े ताकतवर देशों के बीच तनाव को लेकर चिंतित है. ट्रंप के इस बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिका इस मुद्दे को केवल ईरान तक सीमित नहीं मान रहा, बल्कि इसे वैश्विक शक्ति संतुलन से जोड़कर देख रहा है. यही वजह है कि इस चेतावनी को संभावित बड़े टकराव की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.

क्या हो रही है अमेरिका-ईरान बातचीत?

तनाव के बीच एक राहत की खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बातचीत शुरू हो गई है. यह वार्ता इस्लामाबाद में हो रही है, जिसमें जेडी वेंस की अगुवाई में अमेरिकी टीम शामिल है. ईरान की ओर से वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री बातचीत कर रहे हैं. यह बातचीत एक अस्थायी सीजफायर के बाद शुरू हुई है, जो करीब दो हफ्तों का है. दोनों पक्ष कई घंटों तक चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है.

क्या वैश्विक व्यापार और शांति पर खतरा है?

इस पूरे संकट का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार भी इससे प्रभावित हो रहा है. होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद किए जाने से तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है. ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अपने तेल टैंकरों को तेजी से भर रहा है और जहाज देश की ओर लौट रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह केवल रणनीतिक दबाव है या आने वाले बड़े संघर्ष की तैयारी? फिलहाल दुनिया की नजरें इस बातचीत और अगले कदमों पर टिकी हुई हैं.