फिर मंडराए हमले के बादल? ईरान पर गरजे ट्रंप, बोले- उन्हें बात माननी ही होगी वरना...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस इवेंट में ईरान के जारी टकराव जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है. ट्रंप ने कहा, 'अब समय आ गया है कि ईरान हमारे साथ उस रास्ते पर चले जो क्षेत्र में हमारे शांति स्थापित करने के प्रयासों को पूरा करेगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 19, 2026, 10:02 PM IST
Trump warns Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझना अक्सर नामुमकिन सा हो जाता है. वो कब अपना मूड बदल लें कोई नहीं जानता. ताजा मामले की बात करें तो ट्रंप कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पर चलते हुए ईरान को कभी धमका रहे हैं तो कभी प्यार से समझा रहे हैं. ताजा मामले में बोर्ड ऑफ पीस इवेंट में उन्होंने ईरान के जारी टकराव जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है. ट्रंप ने कहा, 'अब समय आ गया है कि ईरान हमारे साथ उस रास्ते पर चले जो क्षेत्र में हमारे शांति स्थापित करने के प्रयासों को पूरा करेगा'.

ईरान को धमकी

ट्रंप ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा कि अगर ईरान हमारे साथ जुड़ता है, तो ये सब के लिए बहुत अच्छा होगा. वहीं अगर वो हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, तो भी बहुत अच्छा होगा. हालांकि लेकिन ऐसा हुआ तो शांति बहाली का रास्ता एकदम अलग होगा. वो हमेशा के लिए पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में नहीं रख सकते हैं. उन्हें एकदिन समझौता करना ही होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इसके गंभीर नतीजे होंगे.'

