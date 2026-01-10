Advertisement
trendingNow13069285
Hindi Newsदुनियाव्हाइट हाउस का अल्टीमेटम! ईरान को दे दी वार्निंग, ट्रंप बोले- हम उन्हें वहीं मारेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा’

व्हाइट हाउस का अल्टीमेटम! ईरान को दे दी वार्निंग, ट्रंप बोले- 'हम उन्हें वहीं मारेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा’

Trump Warns Iran: ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है, अमेरिका ईरान की स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है. वह किसी भी हिंसा की स्थिति में चुप नहीं बैठेगा.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 10, 2026, 06:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

व्हाइट हाउस का अल्टीमेटम! ईरान को दे दी वार्निंग, ट्रंप बोले- 'हम उन्हें वहीं मारेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा’

Trump Warns Iran: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर कड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका हालात पर बहुत करीब से नजर रख रहा है. ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा. ईरान को वहां चोट पहुंचाएगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा. दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने इन प्रदर्शनों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है. साथ ही ट्रंप पर तीखा हमला बोला है।

व्हाइट हाउस से सख्त संदेश
डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तेल और गैस सेक्टर के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की. साथ ही उस दौरान मीडिया से बात भी की. इस दौरान जब उनसे ईरान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है. ट्रंप के मुताबिक ईरान के लोग उन शहरों में भी सड़कों पर उतर आए हैं जहां ऐसा होना किसी ने सोचा भी नहीं था.

बता दें कि ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान सरकार ने पहले की तरह प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और लोगों को मारा तो, अमेरिका ईरान को बहुत जोरदार तरीके से जवाब देगा. ट्रंप ने साफ किया कि इसका मतलब जमीन पर सेना भेजना नहीं है, लेकिन ऐसी कार्रवाई होगी जिससे ईरान को गहरी चोट पहुंचे.
साथ ही ईरानी नेताओं को चेतावनी दे दी.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान में तेजी से प्रदर्शन
नीति और युद्ध से जुड़े रिसर्च संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक 7 जनवरी के बाद से ईरान में प्रदर्शन तेजी से बढ़े हैं. ये प्रदर्शन अब सिर्फ छोटे इलाकों तक सीमित नहीं हैं. तेहरान जैसे बड़े शहरों और ईरान के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों तक फैल चुके हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार ने प्रदर्शन दबाने के लिए सख्ती बढ़ा दी है. कुछ इलाकों में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को भी तैनात किया गया है.

खामेनेई की अमेरिका पर आरोप
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इन प्रदर्शनों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में तोड़फोड़ कर रहे हैं. यह सब अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए किया जा रहा है. खामेनेई ने कहा कि ये लोग अपने ही देश की इमारतों और दीवारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

बता दें, खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को घमंडी और तानाशाह बताया है. उन्होंने कहा कि जो लोग विदेशियों के लिए काम करते हैं ईरानी जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करती. खामेनेई ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में कई ताकतवर और घमंडी शासक अपने सबसे ऊंचे दौर में ही सत्ता से गिराए गए हैं. जैसे फिरौन, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा, और उनके जैसे लोगों को ठीक उसी समय हटा दिए गए जब वे अपने घमंड के चरम पर थे. आगे ट्रंप का भी यही हाल होने वाला है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी पर आज नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब और कितना करना होगा इंतजार?

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Trump warns iran

Trending news

मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती