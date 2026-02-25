Advertisement
trendingNow13122042
Hindi Newsदुनियाईरान को न्यूक्लियर हथियार कभी नहीं बनाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए..., ट्रंप ने खींच दी तेहरान के लिए रेड लाइन, अब क्या होगा?

'ईरान को न्यूक्लियर हथियार कभी नहीं बनाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए...', ट्रंप ने खींच दी तेहरान के लिए रेड लाइन, अब क्या होगा?

Trump warns Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उसे कभी भी परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भारी नुकसान पहुंचाया है. जानें पूरी रिपोर्ट.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 25, 2026, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ईरान को न्यूक्लियर हथियार कभी नहीं बनाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए...', ट्रंप ने खींच दी तेहरान के लिए रेड लाइन, अब क्या होगा?

Trump warns Iran Will never allow nuclear weapon: वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त रुख दिखाया है. अपने सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा. ट्रंप ने दावा किया कि पहले किए गए अमेरिकी सैन्य हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन तेहरान अब फिर से उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.

“मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती हैं”- ट्रंप की चेतावनी
ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना चुका है जो यूरोप और विदेशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के लिए खतरा बन सकती हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक पर काम कर रहा है, जो भविष्य में सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती है. उन्होंने कहा कि अमेरिका की रणनीति साफ है “ताकत से शांति” यानी मजबूत सैन्य ताकत के जरिए दुश्मनों को रोकना.

‘ऑपरेशन मिडनाइट हैमर’ का भी किया जिक्र
अपने भाषण में ट्रंप ने पिछले साल इजरायल-ईरान तनाव के दौरान हुए अमेरिकी हवाई हमलों का जिक्र किया, जिन्हें “ऑपरेशन मिडनाइट हैमर” कहा गया था. उनके मुताबिक, उस कार्रवाई के बाद ईरान को चेतावनी दी गई थी कि वह दोबारा हथियार कार्यक्रम शुरू न करे, लेकिन अमेरिका को अब भी शक है कि ईरान गुपचुप तरीके से अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

डील चाहते हैं ट्रंप, लेकिन शर्त सख्त
ट्रंप ने कहा कि वह इस विवाद का समाधान युद्ध नहीं बल्कि कूटनीति से चाहते हैं. हालांकि उन्होंने साफ कहा कि ईरान ने अभी तक यह खुलकर नहीं कहा कि वह “कभी भी” परमाणु हथियार नहीं बनाएगा. उनका कहना था कि जब तक यह स्पष्ट वादा नहीं मिलता, अमेरिका सतर्क रहेगा.

ईरान का जवाब: “हमारा प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन है”
दूसरी ओर ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली उत्पादन और वैज्ञानिक कामों के लिए है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी कहा कि देश किसी भी हालत में परमाणु हथियार बनाने की योजना नहीं रखता. उन्होंने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच अगली बातचीत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने वाली है, जहां दोनों पक्ष समझौते का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे.

बातचीत जारी, लेकिन तनाव बरकरार
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने बातचीत से “सकारात्मक संकेत” मिलने की बात कही, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि उनका देश हर स्थिति के लिए तैयार है. इधर अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान यूरेनियम को काफी ऊंचे स्तर तक एनरिच कर चुका है, जिससे अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है.

क्या है “Peace Through Strength” नीति?
ट्रंप ने अपने भाषण में नई विदेश नीति का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने “Peace Through Strength” यानी ताकत के जरिए शांति बताया. इसका मतलब है कि मजबूत सेना, कड़ा दबाव और बातचीत में मजबूत स्थिति. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Trump-iran

Trending news

PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
PM Modi Israel visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
West Bengal news
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
NCERT book
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
DNA
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
DNA
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें