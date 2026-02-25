'ईरान को न्यूक्लियर हथियार कभी नहीं बनाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए...', ट्रंप ने खींच दी तेहरान के लिए रेड लाइन, अब क्या होगा?

Trump warns Iran Will never allow nuclear weapon: वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त रुख दिखाया है. अपने सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा. ट्रंप ने दावा किया कि पहले किए गए अमेरिकी सैन्य हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन तेहरान अब फिर से उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.

“मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती हैं”- ट्रंप की चेतावनी

ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना चुका है जो यूरोप और विदेशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के लिए खतरा बन सकती हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक पर काम कर रहा है, जो भविष्य में सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती है. उन्होंने कहा कि अमेरिका की रणनीति साफ है “ताकत से शांति” यानी मजबूत सैन्य ताकत के जरिए दुश्मनों को रोकना.

‘ऑपरेशन मिडनाइट हैमर’ का भी किया जिक्र

अपने भाषण में ट्रंप ने पिछले साल इजरायल-ईरान तनाव के दौरान हुए अमेरिकी हवाई हमलों का जिक्र किया, जिन्हें “ऑपरेशन मिडनाइट हैमर” कहा गया था. उनके मुताबिक, उस कार्रवाई के बाद ईरान को चेतावनी दी गई थी कि वह दोबारा हथियार कार्यक्रम शुरू न करे, लेकिन अमेरिका को अब भी शक है कि ईरान गुपचुप तरीके से अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

डील चाहते हैं ट्रंप, लेकिन शर्त सख्त

ट्रंप ने कहा कि वह इस विवाद का समाधान युद्ध नहीं बल्कि कूटनीति से चाहते हैं. हालांकि उन्होंने साफ कहा कि ईरान ने अभी तक यह खुलकर नहीं कहा कि वह “कभी भी” परमाणु हथियार नहीं बनाएगा. उनका कहना था कि जब तक यह स्पष्ट वादा नहीं मिलता, अमेरिका सतर्क रहेगा.

ईरान का जवाब: “हमारा प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन है”

दूसरी ओर ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली उत्पादन और वैज्ञानिक कामों के लिए है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी कहा कि देश किसी भी हालत में परमाणु हथियार बनाने की योजना नहीं रखता. उन्होंने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच अगली बातचीत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने वाली है, जहां दोनों पक्ष समझौते का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे.

बातचीत जारी, लेकिन तनाव बरकरार

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने बातचीत से “सकारात्मक संकेत” मिलने की बात कही, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि उनका देश हर स्थिति के लिए तैयार है. इधर अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान यूरेनियम को काफी ऊंचे स्तर तक एनरिच कर चुका है, जिससे अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है.

क्या है “Peace Through Strength” नीति?

ट्रंप ने अपने भाषण में नई विदेश नीति का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने “Peace Through Strength” यानी ताकत के जरिए शांति बताया. इसका मतलब है कि मजबूत सेना, कड़ा दबाव और बातचीत में मजबूत स्थिति.