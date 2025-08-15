Alaska Summit: 'अलास्का समिट फेल हुआ तो रूस भुगतेगा खामियाजा', पुतिन से मिलने से पहले ट्रंप की वार्निंग

Trump Putin Meeting News in Hindi: रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज रात अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होने वाली है. एंकोरेज जाते समय एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि वे यह सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहे बल्कि बहुत सारे लोगों का जीवन बचाने के लिए कर रहे हैं. उन्होंने रूस को चेताया कि अगर अगर पुतिन शांति की दिशा में काम करने से इनकार करते हैं, तो मास्को को कठोर आर्थिक उपायों का सामना करना पड़ेगा.

'जीवन बचाने के लिए युद्ध रुकवाने की कोशिश'

ट्रंप ने दावा किया कहा कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने का प्रयास मानवता के लिए कर रहे हैं. उनका यह मिशन जीवन बचाने के मकसद से प्रेरित है. यह किसी भी तरह व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है. इस युद्ध को खत्म करवाने के प्रयासों के तहत ही वे अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आमने-सामने की बैठक करने जा रहे हैं.

इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं- ट्रंप

एंकोरेज जाते समय एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से ट्रंप ने कहा, 'मैं यह अपने स्वास्थ्य (स्वार्थ) के लिए नहीं कर रहा हूं. मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है.मैं अपने देश पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, लेकिन मैं यह बहुत से जीवन बचाने के लिए कर रहा हूं.'

'अगर बात नहीं बनी तो रूस भुगतेगा खामियाजा'

ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अगर पुतिन शांति की दिशा में काम करने से इनकार करते हैं तो रूस को कठोर आर्थिक उपायों का सामना करना पड़ेगा. जब पत्रकारों ने उनसे संभावित नए प्रतिबंधों और दबाव की अन्य रणनीतियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह बहुत कठोर होगा.

इन मुद्दों पर हो सकती है बातचीत

सूत्रों के मुताबिक, अलास्का में ट्रंप-पुतिन की बैठक कई घंटे तक चलने की उम्मीद है. इसमें राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ही अमेरिका की ओर से 16 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है. जबकि रूस की ओर से राष्ट्रपति पुतिन और 6 अन्य प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं. इस बैठक में संभावित युद्धविराम की शर्तों, कैदियों की अदला-बदली और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है.