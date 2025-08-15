Alaska Summit: 'अलास्का समिट फेल हुआ तो रूस भुगतेगा खामियाजा', पुतिन से मिलने से पहले ट्रंप की वार्निंग
Advertisement
trendingNow12882760
Hindi Newsदुनिया

Alaska Summit: 'अलास्का समिट फेल हुआ तो रूस भुगतेगा खामियाजा', पुतिन से मिलने से पहले ट्रंप की वार्निंग

Trump Putin Meet News in Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात से पहले रूस को चेताया है. उन्होंने कहा कि अगर पुतिन के साथ अलास्का समिट फेल हुआ तो रूस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 15, 2025, 10:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Alaska Summit: 'अलास्का समिट फेल हुआ तो रूस भुगतेगा खामियाजा', पुतिन से मिलने से पहले ट्रंप की वार्निंग

Trump Putin Meeting News in Hindi: रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज रात अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होने वाली है. एंकोरेज जाते समय एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि वे यह सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहे बल्कि बहुत सारे लोगों का जीवन बचाने के लिए कर रहे हैं. उन्होंने रूस को चेताया कि अगर अगर पुतिन शांति की दिशा में काम करने से इनकार करते हैं, तो मास्को को कठोर आर्थिक उपायों का सामना करना पड़ेगा.

'जीवन बचाने के लिए युद्ध रुकवाने की कोशिश'

ट्रंप ने दावा किया कहा कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने का प्रयास मानवता के लिए कर रहे हैं. उनका यह मिशन जीवन बचाने के मकसद से प्रेरित है. यह किसी भी तरह व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है. इस युद्ध को खत्म करवाने के प्रयासों के तहत ही वे अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आमने-सामने की बैठक करने जा रहे हैं.

Putin greets India:ट्रंप से मिलने से पहले पुतिन ने पीएम मोदी से कही ऐसी बात, US को अंदर तक चुभ गई होगी

 

इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं- ट्रंप

एंकोरेज जाते समय एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से ट्रंप ने कहा, 'मैं यह अपने स्वास्थ्य (स्वार्थ) के लिए नहीं कर रहा हूं. मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है.मैं अपने देश पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, लेकिन मैं यह बहुत से जीवन बचाने के लिए कर रहा हूं.'

'अगर बात नहीं बनी तो रूस भुगतेगा खामियाजा'

ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अगर पुतिन शांति की दिशा में काम करने से इनकार करते हैं तो रूस को कठोर आर्थिक उपायों का सामना करना पड़ेगा. जब पत्रकारों ने उनसे संभावित नए प्रतिबंधों और दबाव की अन्य रणनीतियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह बहुत कठोर होगा.  

Trump Putin Meeting LIVE: अलास्का के लिए रवाना हुए दोनों नेता, 6-7 घंटों तक चलेगी मीटिंग

 

इन मुद्दों पर हो सकती है बातचीत

सूत्रों के मुताबिक, अलास्का में ट्रंप-पुतिन की बैठक कई घंटे तक चलने की उम्मीद है. इसमें राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ही अमेरिका की ओर से 16 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है. जबकि रूस की ओर से राष्ट्रपति पुतिन और 6 अन्य प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं. इस बैठक में संभावित युद्धविराम की शर्तों, कैदियों की अदला-बदली और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

trump putin meetingAlaska Summit

Trending news

'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
Turram Khan
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
Mahatma Gandhi
भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
Rahul Gandhi
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
Shashi Tharoor
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
Karnataka News
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
Viral News
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
Deep Ocean Mission
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
Bombay High Court
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
;