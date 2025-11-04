Donald Trump: राष्ट्रपति बने एक साल नहीं हुआ और रॉकेट बन गई ट्रंप की नेटवर्थ, कैसे हो गए और रईस?

Donald Trump Business: डब्ल्यूएलएफआई ने अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025 में शुरू किए गए दो दौरों में टोकन बिक्री से करीब 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए.
Donald Trump Networth: जब डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में बतौर राष्ट्रपति अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था, तब फोर्ब्स के मुताबिक उनकी संपत्ति 6.7 बिलियन डॉलर थी. जबकि जनवरी 2021 में उनकी संपत्ति 7.16 बिलियन डॉलर थी. उनके कार्यकाल को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और उनकी निजी संपत्ति रियल एस्टेट, ब्रैंड मॉनिटाइजेशन और क्रिप्टो की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गई है.
कैसे बढ़ी ट्रंप की संपत्ति
ट्रंप की निजी संपत्ति बढ़ने के पीछे वजह क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (WLFI) है, जिसे ट्रंप का परिवार सपोर्ट करता है. पब्लिक फाइलिंग से पता चलता है कि डब्ल्यूएलएफआई ने अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025 में शुरू किए गए दो दौरों में टोकन बिक्री से करीब 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए. डब्ल्यूएलएफआई के दस्तावेज में कहा गया है कि ट्रंप फैमिली की इकाई खर्चों के बाद रेवेन्यू का 75 प्रतिशत पाने की हकदार है.
इसका मतलब है कि 550 मिलियन डॉलर का बड़ा हिस्सा परिवार में ही जाएगा. क्रिप्टो इंडस्ट्री के ट्रैकर्स के मुताबिक, ट्रंप फैमिली के पास करीब 22.5 बिलियन WLFI टोकनका कंट्रोल है, जिसका मूल्य कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक US$6 बिलियन से US$7 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन कागज पर.
भारत में ट्रंप का फैला है बिजनेस
क्रिप्टो के अलावा, ट्रम्प की कंपनी का मेन काम रियल एस्टेट और लाइसेंसिंग बिजनेस में उनकी संपत्ति का मेन सोर्स बना हुआ है. ट्रंप की ज्यादातर संपत्ति अभी भी उनके पूरी दुनिया में फैले रियल एस्टेट साम्राज्य से आती है, जिसमें ऑफिस टावर, लीजहोल्ड, गोल्फ रिसॉर्ट और ब्रांडेड लाइसेंसिंग शामिल है. अकेले भारत में ट्रंप ब्रांड ने कथित तौर पर 2024 में मुंबई, पुणे, कोलकाता और गुरुग्राम में सात रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़े लाइसेंसिंग सौदों से लगभग 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए. ये टैक्स और विस्तारित ग्लोबल ब्रांड रीच, उनके मूल्यांकन को बढ़ाने में मदद करते हैं, भले ही राजस्व के स्रोत कम नजर आएं.
हालाँकि ज़्यादातर फायदे पूरी तरह से नकद में नहीं, बल्कि कागजों पर हैं, फिर भी मूल्यांकन में इजाफा साफ नजर आ रहा है. फोर्ब्स ने बताया कि ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप (TMTG), जो ट्रुथ सोशल का मालिक है और क्रिप्टो के जरिए सोशल मीडिया में ट्रंप की हिस्सेदारी ने उन्हें एक साल में अपनी कुल संपत्ति दोगुनी करके लगभग 5.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने में मदद की.