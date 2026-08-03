/ट्रंप की सैलरी से 200 गुना ज्यादा खर्च! जानिए अमेरिकी राष्ट्रपति पर रोज कितना पैसा खर्च करता है व्हाइट हाउस?

US President's Salary, White House Budget: अमेरिका सुपरपावर है. अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक से हवाई यात्रा करते हैं. सबसे महंगी और सुरक्षित कार से चलते हैं. अमेरिकी कंपनियों के सीईओ दुनिया में सबसे हाईली-सैलरीड सीईओ होते हैं. लेकिन क्या कभी आपको ख्याल आया है कि सुपरपावर अमेरिका के राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी होगी, उनके रहन सहन, उनकी सिक्योरिटी पर कितना खर्च आता है. यहां पर ये चर्चा इसलिए क्योंकि अमेरिका में हाल ही में ट्रंप की सैलरी और भत्तों पर देशव्यापी बहस छिड़ गई थी.
इस विचार विमर्श और गूगल करने में पता चला कि ट्रंप की सैलरी से 200 गुना ज्यादा पैसा उनके रहन सहन पर उनकी सुरक्षा पर खर्च होता है. ये रकम इतनी ज्यादा है, कि सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे. देखिए ये रिपोर्ट और समझिए, एक सुपरपावर कंट्री के प्रेसिडेंट पर किस हद तक खर्च होता है.
अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले दुनिया के बड़े बिजनेसमैनों में शामिल थे डोनाल्ड ट्रंप. इस नाते वो कितने शाहखर्च रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो शाहखर्ची कम नहीं हुई.
कहने को ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में भी राष्ट्रपति का तय वेतन नहीं लेते. लेकिन व्हाइट हाउस का जो नया बजट आया है, उससे पता चलता है, कि एक राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में रखने और सुपरपावर की हैसियत मेंटेन करने में खर्च कितना ज्यादा लगता है.
इन दो आंकड़ों से समझिए, कि कुल 3.35 करोड़ की सैलरी लेने से इंकार करने वाले ट्रंप का रेसिडेंस और पूरी फंक्शनिंग मेंटेन करने के लिए हर दिन करीब पौने दो करोड़ रु. का खर्च लगता है. यानी महीने के करीब 55 करोड़ रुपये.
हाउस ऑफ हाई कॉस्ट
महीने का खर्च 55 करोड़ रु.
सालाना बजट 660 करोड़ रु.
व्हाइट हाउस में इतना ज्यादा खर्च क्यों होता है, इसकी एक रिपोर्ट अमेरिकी बजट कार्यालय के हवाले से सामने आई है. सरकारी खर्च के आंकड़ों में बता गया कि व्हाइट हाउस में 90 से 100 कर्मचारी अकेले राष्ट्रपति निजी सहयोगी है. आपको पूरा ब्योरा बताते हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस में 132 कमरे, 35 बाथरूम और एक ऐसी रसोई है, जहां एक साथ 140 मेहमानों के लिए रात्रिभोज और 1,000 से अधिक लोगों के लिए स्नैक्स तैयार किए जा सकते हैं। इनके रखरखाव और संचालन के लिए वर्ष 2026 के बजट में 7.89 करोड़ डॉलर (करीब 660 करोड़ रुपये) मंजूर किए गए हैं. अमेरिकी बजट कार्यालय और सरकारी खर्च के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में केवल व्हाइट हाउस के आवासीय स्टाफ पर ही करीब 90 लाख डॉलर खर्च किए गए.
इन आंकड़ों के बाद अमेरिका में ये बहस छिड़ी है, कि टैक्स पेयर्स का इतना पैसा सिर्फ एक राष्ट्रपति के रहन सहन पर खर्च क्या वाजिब है? इसमें अगर कमी-बेसी हो, तो क्या राष्ट्रपति की सुरक्षा या सुपरपावर की हैसियत पर कोई फर्क पड़ेगा.