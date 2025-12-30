ट्रंप को मिलेगा एक और 'पीस प्राइज', फीफा के बाद अब नेतन्याहू देंगे इजरायल का सर्वोच्च सम्मान

Israel Prize For Peace: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद घोषणा की कि ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इजरायल शांति पुरस्कार, दिया जाएगा. यह पुरस्कार 80 वर्षों में पहली बार किसी गैर-इजरायली नागरिक को और शांति श्रेणी में पहली बार दिया जा रहा है. नेतन्याहू ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इजरायल सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को उनके इजरायल और यहूदी समुदाय के प्रति किए गए महान योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा.

ट्रंप ने इजराइल के सम्मान पर जाहिर की खुशी

बता दें, ये घोषणा ट्रंप के मार-ए-लागो आवास पर हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद की गई. ट्रंप ने इस सम्मान को अप्रत्याशित और बहुत सराहनीय बताया. ट्रंप ने आगे कहा कि यह पुरस्कार वास्तव में आश्चर्यजनक था और मैं इससे बहुत सम्मानित महसूस करता हूं. उन्होंने इजरायल की मदद और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई के लिए नेतन्याहू की सराहना की.

बता दें, इजरायल शांति पुरस्कार, जो परंपरागत रूप से इजरायली नागरिकों को विज्ञान, कला, और मानविकी में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है अब विदेशी नागरिकों के लिए भी खोला गया है. जुलाई 2025 में इजरायल ने पुरस्कार नियमों में संशोधन किया था जिससे ट्रंप को यह पुरस्कार मिल सका. सीएनएन ने बताया कि ट्रंप आगामी इजरायल स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हो सकते हैं. इजरायली शिक्षा मंत्री योआव किश्च ने फोन पर ट्रंप को इस निर्णय की औपचारिक जानकारी दी और ट्रंप ने समारोह में शामिल होने के बारे में विचार करने का संकेत दिया. इस बैठक के दौरान, ट्रंप और नेतन्याहू ने गाजा शांति योजना के दूसरे चरण, हमास के निरस्त्रीकरण और कब्जे वाले पश्चिमी तट जैसे मुद्दों पर चर्चा की. हालांकि, ट्रंप ने कहा कि वेस्ट बैंक पर दोनों नेताओं के बीच मतभेद मौजूद हैं लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि एक सहमति तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी रहेगी.

ट्रंप ने कहा कि हमने वेस्ट बैंक पर एक बड़ी चर्चा की है और मैं यह नहीं कहूंगा कि हम पूरी तरह से सहमत हैं लेकिन हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे. ट्रंप ने इजरायल की कार्रवाई पर कोई चिंता व्यक्त नहीं की और कहा कि इजरायल जो कुछ भी कर रहा है उससे मुझे कोई चिंता नहीं है. नेतन्याहू ने इस बैठक को बहुत सार्थक बताया और ट्रंप की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि हमने मिलकर मध्य पूर्व में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं. कभी-कभी हमारे विचार अलग होते हैं लेकिन हम मिलकर उनका समाधान निकालते हैं.

फीफा भी दे चुका है ट्रंप को शांति पुरस्कार

इस बीच आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा (FIFA) द्वारा फीफा शांति पुरस्कार (FIFA Peace Prize) से सम्मानित किया गया था. यह पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार नहीं है, बल्कि फीफा का पहला शांति पुरस्कार है जिसे ट्रंप को गाजा संघर्ष में युद्धविराम और वैश्विक शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए प्रदान किया गया था. ट्रंप ने इस सम्मान को अपने जीवन का एक बड़ा सम्मान बताया था.