Advertisement
trendingNow13057942
Hindi Newsदुनियाट्रंप को मिलेगा एक और पीस प्राइज, फीफा के बाद अब नेतन्याहू देंगे इजरायल का सर्वोच्च सम्मान

ट्रंप को मिलेगा एक और 'पीस प्राइज', फीफा के बाद अब नेतन्याहू देंगे इजरायल का सर्वोच्च सम्मान

Israel Peace Prize: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है. यह पुरस्कार 80 वर्षों में पहली बार किसी गैर-इजरायली नागरिक को और शांति श्रेणी में पहली बार प्रदान किया जा रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 30, 2025, 06:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Israel Prize For Peace: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद घोषणा की कि ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इजरायल शांति पुरस्कार, दिया जाएगा. यह पुरस्कार 80 वर्षों में पहली बार किसी गैर-इजरायली नागरिक को और शांति श्रेणी में पहली बार दिया जा रहा है. नेतन्याहू ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इजरायल सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को उनके इजरायल और यहूदी समुदाय के प्रति किए गए महान योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा.

ट्रंप ने इजराइल के सम्मान पर जाहिर की खुशी 

बता दें, ये घोषणा ट्रंप के मार-ए-लागो आवास पर हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद की गई. ट्रंप ने इस सम्मान को अप्रत्याशित और बहुत सराहनीय बताया. ट्रंप ने आगे कहा कि यह पुरस्कार वास्तव में आश्चर्यजनक था और मैं इससे बहुत सम्मानित महसूस करता हूं. उन्होंने इजरायल की मदद और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई के लिए नेतन्याहू की सराहना की.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, इजरायल शांति पुरस्कार, जो परंपरागत रूप से इजरायली नागरिकों को विज्ञान, कला, और मानविकी में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है अब विदेशी नागरिकों के लिए भी खोला गया है. जुलाई 2025 में इजरायल ने पुरस्कार नियमों में संशोधन किया था जिससे ट्रंप को यह पुरस्कार मिल सका. सीएनएन ने बताया कि ट्रंप आगामी इजरायल स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हो सकते हैं. इजरायली शिक्षा मंत्री योआव किश्च ने फोन पर ट्रंप को इस निर्णय की औपचारिक जानकारी दी और ट्रंप ने समारोह में शामिल होने के बारे में विचार करने का संकेत दिया. इस बैठक के दौरान, ट्रंप और नेतन्याहू ने गाजा शांति योजना के दूसरे चरण, हमास के निरस्त्रीकरण और कब्जे वाले पश्चिमी तट जैसे मुद्दों पर चर्चा की. हालांकि, ट्रंप ने कहा कि वेस्ट बैंक पर दोनों नेताओं के बीच मतभेद मौजूद हैं लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि एक सहमति तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी रहेगी.

ट्रंप ने कहा कि हमने वेस्ट बैंक पर एक बड़ी चर्चा की है और मैं यह नहीं कहूंगा कि हम पूरी तरह से सहमत हैं लेकिन हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे. ट्रंप ने इजरायल की कार्रवाई पर कोई चिंता व्यक्त नहीं की और कहा कि इजरायल जो कुछ भी कर रहा है उससे मुझे कोई चिंता नहीं है. नेतन्याहू ने इस बैठक को बहुत सार्थक बताया और ट्रंप की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि हमने मिलकर मध्य पूर्व में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं. कभी-कभी हमारे विचार अलग होते हैं लेकिन हम मिलकर उनका समाधान निकालते हैं.

ये भी पढ़ें: ट्रंप की बात सुन जेलेंस्की भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी, पुतिन को लेकर ऐसा क्या बोल गए अमेरिकी राष्ट्रपति-Video

फीफा भी दे चुका है ट्रंप को शांति पुरस्कार

इस बीच आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा (FIFA) द्वारा फीफा शांति पुरस्कार (FIFA Peace Prize) से सम्मानित किया गया था. यह पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार नहीं है, बल्कि फीफा का पहला शांति पुरस्कार है जिसे ट्रंप को गाजा संघर्ष में युद्धविराम और वैश्विक शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए प्रदान किया गया था. ट्रंप ने इस सम्मान को अपने जीवन का एक बड़ा सम्मान बताया था. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
Jammu-kashmir
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
BMC Election
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
DNA:अयोध्या से वृंदावन तक भक्तों का सैलाब,नए साल पर खुद की ओर क्यों लौटने लगा भारत?
aayodhya ram mandir
DNA:अयोध्या से वृंदावन तक भक्तों का सैलाब,नए साल पर खुद की ओर क्यों लौटने लगा भारत?
मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत
mumbai accident
मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत