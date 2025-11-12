Advertisement
Israel US News: 'बीबी' को माफ कर दें... 'ट्रंप ने इजरायली राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, बदले में मिला ये जवाब

Benjamin Netanyahu Latest News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में उन्होंने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भ्रष्टाचार केस में माफ कर देने का आग्रह किया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 12, 2025, 09:56 PM IST
Trump writes letter to Israeli President: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मित्र इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने की पहल की है. उन्होंने इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को एक औपचारिक पत्र भेजा है. जिसमें भ्रष्टाचार के मुकदमे का सामना कर रहे दोस्त 'बीबी' यानी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को माफ करने का अनुरोध किया गया है. जवाब में कानूनी प्रतिबद्धताओं का हवाला दिया गया है.

द टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार बुधवार को ये चिट्ठी राष्ट्रपति हर्जोग को मिली. जिसमें ट्रंप ने लिखा है, 'इस ऐतिहासिक समय में आपको पत्र लिखना मेरे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि हमने मिलकर कम से कम 3,000 वर्षों से अपेक्षित शांति प्राप्त की है.'

नेतन्याहू को माफ कर दें- ट्रंप

फिर उन्होंने नेतन्याहू को माफ कर देने का अनुरोध किया. उन्होंने लिखा, 'मैं आपसे बेंजामिन नेतन्याहू को पूरी तरह से माफ करने का आग्रह करता हूं, जो युद्ध के समय एक दुर्जेय और निर्णय लेने में सक्षम प्रधानमंत्री के तौर पर दिखे तो अब इजरायल को शांति के युग की ओर ले जा रहे हैं. दुनिया को बदलने वाले अब्राहम अकॉर्ड में कई और देशों को जोड़ने के लिए मध्य पूर्व के प्रमुख नेताओं के साथ मैं भी निरंतर जुड़ा हुआ हूं.'

ट्रंप ने आगे कहा, 'मैं इजरायली न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता का पूर्ण सम्मान करता हूं, लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित और अनुचित अभियोजन हैं.' 

'इजरायल को एकजुट करने पर ध्यान दें'

ट्रंप ने अपने वादे की याद दिलाते हुए कहा, 'इसाक, हमने एक बेहतरीन रिश्ता स्थापित किया है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं. इसके लिए मैं सम्मानित महसूस करता हूं. जनवरी में शपथ लेते ही हम इस बात पर सहमत हुए थे कि अब ध्यान अंततः बंधकों को घर वापस लाने और शांति समझौते पर केंद्रित होना चाहिए. अब जब हमने ये अभूतपूर्व सफलताएं हासिल कर ली हैं और हमास को नियंत्रण में रख रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि बीबी को माफ करके और उस कानूनी लड़ाई को हमेशा के लिए समाप्त करके इजरायल को एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए.'

इससे पहले पिछले महीने भी ट्रंप ने इजरायली संसद नेसेट में अपने भाषण में हर्जोग से नेतन्याहू को माफ करने का आह्वान किया था. प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है. उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप हैं. उनका मुकदमा 2020 में शुरू हुआ था और अभी भी ट्रायल जारी है.

माफी का अनुरोध उचित माध्यमों से आए- हर्जोग

हर्जोग ने भी अपने कार्यालय के जरिए एक बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि माफी का अनुरोध उचित माध्यमों से ही किया जाना चाहिए. राष्ट्रपति निवास के अनुसार, 'राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं और इजरायल के प्रति ट्रंप के अटूट समर्थन, बंधकों की वापसी, मध्य पूर्व और गाजा के पुनर्निर्माण और इजरायल की सुरक्षा में उनके अभूतपूर्व योगदान की सराहना करते हैं.'

इसमें आगे कहा गया, 'जैसा कि राष्ट्रपति ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है, उपरोक्त बातों से विचलित हुए बिना, क्षमादान चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थापित प्रक्रियाओं के तहत ही औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा.' इजरायल में राष्ट्रपति को अदालत में दोषी ठहराए गए लोगों को क्षमादान देने का अधिकार है. बहुत ही दुर्लभ मामलों में अगर कानूनी कार्यवाही पूरी होने से पहले भी इसे जनहित में समझा जाता है तो वे माफ कर सकते हैं.

नेतन्याहू की पत्नी कर सकती हैं अनुरोध

इसके साथ ही क्षमा मांगने वाले व्यक्ति या उसके किसी निकटतम परिवार के सदस्य को यह अनुरोध करना होता है. नेतन्याहू और उनके रिश्तेदारों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है. लेकिन, स्थानीय मीडिया चैनल 13 ने पिछले महीने प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के हवाले से बताया था कि नेतन्याहू की पत्नी सारा की ओर से अनुरोध प्रस्तुत करने पर चर्चा चल रही है.

(एजेंसी आईएएनएस)

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

