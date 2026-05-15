ट्रंप और शी जिनपिंग की वार्ता में छिड़ गया 'प्रोटोकॉल वॉर'! सुरक्षाकर्मियों और पत्रकारों के बीच जमकर हुई झड़प, बीजिंग में तनाव

Trump-Xi jinping Meeting: बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के बीच हुई हाई-प्रोफाइल वार्ता के दौरान पर्दे के पीछे जबरदस्त तनाव देखने को मिला. 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों, सुरक्षा एजेंसियों और अधिकारियों के बीच कई बार टकराव की स्थिति बनी, जिसने चीन की सख्त निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर नए सवाल खड़े कर दिए. बीजिंग में आयोजित इस अहम बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत करना था, लेकिन कैमरों के पीछे जो कुछ हुआ उसने पूरी यात्रा को विवादों में ला दिया.

व्हाइट हाउस कर्मचारी को चीनी अधिकारियों ने दिया धक्का

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहला बड़ा विवाद उस समय हुआ जब ट्रंप और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक शुरू होने वाली थी. बताया गया कि चीनी मीडिया कर्मियों का एक समूह अचानक बैठक स्थल की ओर बढ़ गया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान कथित तौर पर व्हाइट हाउस के एक अग्रिम कर्मचारी को धक्का देकर गिरा दिया गया. कर्मचारी को हल्की चोटें आईं. घटना के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने नाराजगी जताई और चीनी मीडिया दल पर आक्रामक व्यवहार का आरोप लगाया. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था के दौरान इस तरह की अव्यवस्था बेहद गंभीर मामला है.

टेंपल ऑफ हेवन में सीक्रेट सर्विस एजेंट को रोका गया

तनाव उस समय और बढ़ गया जब बीजिंग के प्रसिद्ध Temple of Heaven परिसर में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट को प्रवेश से रोक दिया गया. चीनी अधिकारियों ने एजेंट को इसलिए अंदर जाने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास हथियार था, जबकि अमेरिकी सुरक्षा टीम के लिए यह सामान्य सुरक्षा प्रोटोकॉल माना जाता है. दोनों पक्षों के बीच करीब 30 मिनट तक बहस चली. अमेरिकी अधिकारियों ने एजेंट के बिना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जबकि चीनी अधिकारी हथियार जमा कराने की मांग पर अड़े रहे. आखिरकार पहले से मंजूरी प्राप्त एक अन्य अमेरिकी अधिकारी पत्रकारों को कार्यक्रम स्थल के भीतर लेकर गया, जबकि पहला एजेंट बाहर ही रह गया.

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अमेरिकी पत्रकारों को मोटरकेड से दूर रखा गया

समिट के दौरान एक और विवाद तब सामने आया जब ट्रंप और शी जिनपिंग के दौरे के बाद अमेरिकी पत्रकारों को अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के मोटरकेड में शामिल होने से रोक दिया गया. पत्रकारों को एक अलग कमरे में ले जाया गया, जिससे अमेरिकी अधिकारियों और चीनी सुरक्षा एजेंसियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अमेरिका में चीनी अधिकारियों के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता. बाद में व्हाइट हाउस स्टाफ और पत्रकारों ने तेजी से सुरक्षा बैरिकेड पार कर मोटरकेड तक पहुंचने की कोशिश की.

कड़ी निगरानी और प्रतिबंधों से बढ़ी नाराजगी

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूरे दौरे के दौरान पत्रकारों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी गई. भीषण गर्मी के बावजूद बाथरूम इस्तेमाल करने पर सीमाएं लगाई गईं, पानी की बोतलें जब्त की गईं और मीडिया की आवाजाही को नियंत्रित किया गया. बीजिंग में जगह-जगह लगे निगरानी कैमरों और सख्त सुरक्षा जांच ने यह साफ कर दिया कि चीन इस हाई-प्रोफाइल यात्रा के दौरान किसी भी तरह की ढील नहीं देना चाहता था.

‘रश आवर 4’ ने जोड़ा नया ट्विस्ट

इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब हॉलीवुड निर्देशक Brett Ratner से जुड़ा एक कैमरामैन भी वहां मौजूद पाया गया. बताया गया कि वह आगामी फिल्म Rush Hour 4 के लिए बीजिंग में लोकेशन और लाइटिंग की जांच कर रहा था. इस खुलासे ने समिट के तनावपूर्ण माहौल में एक अलग तरह की चर्चा छेड़ दी.

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2017 की यादें फिर हुईं ताजा

बीजिंग में हालिया तनाव ने ट्रंप की 2017 चीन यात्रा की याद भी ताजा कर दी. उस दौरान भी अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और चीनी सुरक्षा अधिकारियों के बीच न्यूक्लियर फुटबॉल को लेकर तनाव की खबरें सामने आई थीं. हालांकि उस समय अमेरिकी एजेंसियों ने हाथापाई की खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताया था, लेकिन मौजूदा घटनाओं ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच सुरक्षा और भरोसे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.