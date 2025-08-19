रूस की जिद, यूक्रेन का जज्बा! ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात का क्या रहा परिणाम? 10 प्वाइंट्स में जानें मीटिंग की एक-एक बात

Putin-Zelensky Summit Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और यूरोप के बड़े नेताओं के साथ सोमवार को एक अहम मीटिंग की. मीटिंग का मकसद एक ही था कि रूस-यूक्रेन जंग को रोका कैसे जाए, दोनों देशों के बीच शांति कैसे लाई जाए. कैसे इस मामले का समाधान हो. तो आइए 10 प्वाइंट्स में जानते हैं आखिर ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात का क्या रहा परिणाम.

ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकात की. इस बैठक का मकसद रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए शांति वार्ता शुरू करना था. यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप के शांति प्रयासों की जमकर तारीफ की है. बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और नाटो महासचिव मार्क रट्टे शामिल थे. त्रिपक्षीय बैठक की योजना: ट्रंप ने कहा कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात की व्यवस्था कर रहे हैं. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने बैठक के बाद पुतिन से फोन पर बात की और जेलेंस्की-पुतिन की मुलाकात की व्यवस्था शुरू कर दी है. इस बैठक को युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. यानी अब पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद ट्रंप दोनों नेताओं के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक करेंगे. उन्होंने इसे चार साल से चल रहे युद्ध को रोकने का "शुरुआती कदम" बताया है. इसी बीच एएफपी के मुताबिक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि वह यूक्रेनी नेता वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मिलने के इच्छुक हैं. इस बातचीत से परिचित एक व्यक्ति ने यह जानकारी दी है. सुरक्षा गारंटी पर सहमति: बैठक में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर बड़ा जोर रहा. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा देंगे, ताकि भविष्य में रूस फिर से हमला न कर सके. यह गारंटी नाटो जैसे ढांचे की तर्ज पर होगी. युद्धविराम बनाम शांति समझौता: यूरोपीय नेता तत्काल युद्धविराम चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने स्थायी शांति समझौते पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि वह पहले भी बिना युद्धविराम के कई संघर्ष हल कर चुके हैं. ज़ेलेंस्की ने भी बिना शर्त मुलाकात की बात कही. ज़ेलेंस्की का कड़ा रुख: ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं करेगा. उन्होंने क्रीमिया और डोनबास जैसे क्षेत्रों को रूस को सौंपने के ट्रंप के पुराने सुझाव को खारिज किया. यूरोपीय नेताओं का समर्थन: बैठक में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फिनलैंड, यूरोपीय यूनियन और नाटो के नेता शामिल थे. उन्होंने ज़ेलेंस्की का समर्थन किया और ट्रंप की शांति पहल की तारीफ की. इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि ट्रंप की वजह से रूस बातचीत को तैयार हुआ. पुतिन से ट्रंप की बात: ट्रंप ने बताया कि उन्होंने पुतिन से फोन पर बात की और मुलाकात की व्यवस्था शुरू की. हालांकि, पुतिन के सलाहकार ने त्रिपक्षीय बैठक की संभावना से इनकार किया, जिससे कुछ अनिश्चितता बनी. क्षेत्रीय विवाद अनसुलझा: रूस द्वारा कब्जाए गए यूक्रेन के क्षेत्रों, जैसे डोनबास और क्रीमिया, का भविष्य अभी अनसुलझा है. पुतिन ने डोनबास छोड़ने की शर्त रखी, जिसे ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया. रूस के हमलों की निंदा: बैठक से ठीक पहले रूस ने खार्किव और ज़ापोरिझिया पर हमले किए, जिसमें 10 लोग मारे गए. ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को "क्रूर" बताया और शांति की जरूरत पर जोर दिया. आगे की राह: ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगले 10 दिनों में सुरक्षा गारंटी का खाका तैयार हो सकता है. ट्रंप ने अपने उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को अगली मुलाकात की जिम्मेदारी दी है.ट्रंप और ज़ेलेंस्की की यह मुलाकात शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन युद्धविराम और क्षेत्रीय विवाद जैसे मुद्दों पर सहमति बाकी है. यूरोपीय नेताओं का समर्थन और ट्रंप की मध्यस्थता से उम्मीद जगी है, लेकिन पुतिन का रुख अभी साफ नहीं है. पुतिन की जिद है यूक्रेन नतमस्तक होकर जो चाहूं वो दे, यूक्रेन तैयार नहीं.