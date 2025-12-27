जेलेंस्की नहीं, मैं लूंगा निर्णय... मीटिंग से पहले ट्रंप ने यूक्रेन के पीस प्लान को बताया जीरो

Trump-Zelensky Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को फ्लोरिडा में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से होने वाली मुलाकात से पहले यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौते पर अपनी शर्तें रखी हैं. ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी संभावित शांति समझौते को उनकी मंजूरी की आवश्यकता होगी क्योंकि जेलेंस्की एक नई 20 सूत्री शांति योजना पर काम कर रहे हैं. बता दें, ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा कि जब तक मैं इसे मंजूरी नहीं देता तब तक उनके पास कुछ नहीं है. इसलिए हम देखेंगे कि उसके पास क्या है. उन्होंने कहा कि जेलेंस्की के साथ इस मुलाकात में शांति योजना के बारे में अधिक जानकारी दी जाएगी जो लगभग चार साल से चल रहे यूक्रेन-रूस युद्ध को समाप्त करने का लक्ष्य रखती है.

ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने की उम्मीद जताई है और कहा कि वह जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात करने की योजना बना रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि उनके साथ सब ठीक रहेगा. ट्रंप ने यह भी पुष्टि की कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी उनके साथ मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा कि मेरे पास जेलेंस्की और बिबी (नेतन्याहू) आ रहे हैं. वे हमारे देश का फिर से सम्मान कर रहे हैं.

यूक्रेन कापीस प्लान तैयार: जेलेंस्की

बता दें, जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा था कि यह शांति योजना 90 प्रतिशत तैयार है और इसमें विसैन्यीकृत क्षेत्र का विचार और संयुक्त राज्य अमेरिका से सुरक्षा गारंटी पर चर्चा शामिल है. बता दें, जेलेंस्की की ट्रंप से मुलाकात सुरक्षा गारंटी के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी केंद्रित होगी. एजेंडा में जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का भविष्य और पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण जैसे विषय शामिल हैं जिस पर रूस अपना दावा करता है. जेलेंस्की ने पहले कहा था कि इस बैठक से शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है लेकिन उन्होंने तत्काल किसी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं जताई.

यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, जेलेंस्की की ट्रंप के साथ बैठक शांति वार्ता से कहीं आगे तक जाएगी और दोनों पक्ष सुरक्षा गारंटी, युद्ध के बाद की स्थिरता और अन्य लंबित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे. जेलेंस्की ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमने निकट भविष्य में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उच्चतम स्तर की बैठक पर सहमति जताई है. नए साल से पहले कई फैसले लिए जा सकते हैं. इस बैठक को लेकर दोनों देशों के अधिकारी आशावादी हैं कि यह शांति प्रक्रिया को गति दे सकती है हालांकि जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि इसमें तत्काल किसी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं है.