Advertisement
trendingNow13054921
Hindi Newsदुनियाजेलेंस्की नहीं, मैं लूंगा निर्णय... मीटिंग से पहले ट्रंप ने यूक्रेन के पीस प्लान को बताया जीरो

जेलेंस्की नहीं, मैं लूंगा निर्णय... मीटिंग से पहले ट्रंप ने यूक्रेन के पीस प्लान को बताया जीरो

Ukraine-Russia War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और जेलेंस्की की इस रविवार को फ्लोरिडा में मुलाकात की योजना के मद्देनजर ट्रम्प ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी संभावित शांति समझौते के लिए उनकी मंजूरी की आवश्यकता होगी क्योंकि जेलेंस्की एक नई 20 सूत्रीय शांति योजना तैयार कर रहे हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

Trump-Zelensky Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को फ्लोरिडा में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से होने वाली मुलाकात से पहले यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौते पर अपनी शर्तें रखी हैं. ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी संभावित शांति समझौते को उनकी मंजूरी की आवश्यकता होगी क्योंकि जेलेंस्की एक नई 20 सूत्री शांति योजना पर काम कर रहे हैं. बता दें, ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा कि जब तक मैं इसे मंजूरी नहीं देता तब तक उनके पास कुछ नहीं है. इसलिए हम देखेंगे कि उसके पास क्या है. उन्होंने कहा कि जेलेंस्की के साथ इस मुलाकात में शांति योजना के बारे में अधिक जानकारी दी जाएगी जो लगभग चार साल से चल रहे यूक्रेन-रूस युद्ध को समाप्त करने का लक्ष्य रखती है. 

ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने की उम्मीद जताई है और कहा कि वह जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात करने की योजना बना रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि उनके साथ सब ठीक रहेगा. ट्रंप ने यह भी पुष्टि की कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी उनके साथ मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा कि मेरे पास जेलेंस्की और बिबी (नेतन्याहू) आ रहे हैं. वे हमारे देश का फिर से सम्मान कर रहे हैं.

यूक्रेन कापीस प्लान तैयार: जेलेंस्की 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा था कि यह शांति योजना 90 प्रतिशत तैयार है और इसमें विसैन्यीकृत क्षेत्र का विचार और संयुक्त राज्य अमेरिका से सुरक्षा गारंटी पर चर्चा शामिल है. बता दें, जेलेंस्की की ट्रंप से मुलाकात सुरक्षा गारंटी के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी केंद्रित होगी. एजेंडा में जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का भविष्य और पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण जैसे विषय शामिल हैं जिस पर रूस अपना दावा करता है. जेलेंस्की ने पहले कहा था कि इस बैठक से शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है लेकिन उन्होंने तत्काल किसी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं जताई.

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश में कट्टरपंथी सेना बनाने की फिराक में ISI, कर रहा 8000 से ज्यादा युवाओं की भर्ती; पढ़ा रहा शरिया का पाठ

यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, जेलेंस्की की ट्रंप के साथ बैठक शांति वार्ता से कहीं आगे तक जाएगी और दोनों पक्ष सुरक्षा गारंटी, युद्ध के बाद की स्थिरता और अन्य लंबित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे. जेलेंस्की ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमने निकट भविष्य में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उच्चतम स्तर की बैठक पर सहमति जताई है. नए साल से पहले कई फैसले लिए जा सकते हैं. इस बैठक को लेकर दोनों देशों के अधिकारी आशावादी हैं कि यह शांति प्रक्रिया को गति दे सकती है हालांकि जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि इसमें तत्काल किसी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Trump-Zelensky Meeting

Trending news

पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
india china news in hindi
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
Unnao rape case
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती