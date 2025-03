फ्लॉवर नहीं फायर है मैं, झुकेगा नहीं...पुष्पा स्टाइल में जेलेंस्की ने ट्रंप को दिखाए तेवर, आगे क्या होगा?

Trump Zelenskyy clash: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हुई बैठक तीखी बहस में बदल गई. ट्रंप ने जेलेंस्की पर तीसरा विश्व युद्ध की आग भड़काने का आरोप लगाया. इसके जवाब में जेलेंस्की बिना समझौता किए वहां से निकल गए. इस घटना के बाद अमेरिका-यूक्रेन संबंधों पर सवाल खड़े हो गए हैं. लेकिन इन सबके बीच जेलेंस्की ने जाते-जाते एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने थैंक्यू अमेरिका तो बोला है लेकिन यह जता दिया कि वे फिलहाल झुकने वाले नहीं है.

तीखी बहस के बाद समझौता रद्द..

असल में व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि उनके पास अमेरिका के समर्थन के बिना कोई कार्ड नहीं है. जबकि अमेरिका के साथ होने पर ही वह किसी सौदेबाजी की स्थिति में हैं. ट्रंप प्रशासन यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों तक अमेरिका की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता करवाना चाहता था लेकिन तीखी बहस के बाद यह समझौता रद्द हो गया. इस विवाद के बाद दोनों नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई.

न्यायसंगत और स्थायी शांति की आवश्यकता..

बैठक के बाद जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर अमेरिका को धन्यवाद देते हुए लिखा कि यूक्रेन को न्यायसंगत और स्थायी शांति की आवश्यकता है. और हम इसके लिए काम कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने ट्रंप की टिप्पणी का सीधा जवाब नहीं दिया. दूसरी ओर व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वांस अमेरिकी हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वे अमेरिका को फायदे में देखना चाहते हैं.

यूक्रेन को अमेरिका की मदद की जरूरत..

इस गर्मागर्म बहस के बाद कई अमेरिकी राजनेताओं ने ट्रंप का समर्थन किया. सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप और जेडी वांस के रुख पर गर्व करता हूं. जो कुछ ओवल ऑफिस में हुआ वह बहुत ही अपमानजनक था और मुझे नहीं लगता कि हम जेलेंस्की के साथ आगे कोई बातचीत कर सकते हैं. उधर फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें इस विवाद के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और यूक्रेन को अमेरिका की मदद की जरूरत है.

#WATCH | Washington, DC: US President Donald Trump says, "...He (Vladimir Putin) might have broken deals with Obama and Bush and he might have broken them with Biden...But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you (Volodymyr Zelenskyy) can make a… pic.twitter.com/3bic3AcX9w

— ANI (@ANI) March 1, 2025