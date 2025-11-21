पुतिन को अपना डोनबास दे दो...ट्रंप का नया यूक्रेन-रूस शांति प्रस्ताव हो गया लीक, जेलेंस्की को अमेरिका ने फंसा दिया! यूरोप भी चौंका

New peace proposal for Ukraine: यूक्रेन में लगभग चार साल से चल रहे खूनी संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एक नया प्लान पेश किया है. यह 28-सूत्री प्रस्ताव वॉशिंगटन और मॉस्को ने मिलकर तैयार किया है. लेकिन इसमें यूक्रेन को अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा रूस को सौंपना पड़ सकता है. इससे यूक्रेन और यूरोप में हंगामा मच गया है.आइए, सरल शब्दों में समझते हैं कि इस प्लान में क्या है और आगे क्या हो सकता है.

अमेरिका-रूस की गुप्त बातचीत

ट्रंप प्रशासन ने पिछले एक महीने से यूक्रेन और रूस दोनों से बातचीत कर यह ड्राफ्ट तैयार किया है.अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रूस के करीबी किरिल दिमित्रिएव के साथ मिलकर काम किया है.यह प्लान गाजा युद्ध के ट्रंप के 28-सूत्री फॉर्मूले से प्रेरित है. एसोसिएटेड प्रेस (AP) को मिले यानी लीक हुए ड्राफ्ट के मुताबिक, ट्रंप ने इसे मंजूरी दी है. व्हाइट हाउस इसे 'शांति की नई शुरुआत' बता रहा है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि वे 'ईमानदार और तेज' बातचीत को तैयार हैं, पर न्यायपूर्ण शांति ही स्वीकार्य होगी.

इस प्लान में जमीन, सेना और नाटो पर सख्त पाबंदी

यह प्लान यूक्रेन के लिए बहुत नुकसानदायक है. आइए जानते हैं इसमें क्या-क्या बिंदु हैं.

जमीन का सौदा: पूर्वी डोनबास इलाके (डोनेट्स्क और लुहांस्क) का पूरा नियंत्रण रूस को दे दिया जाए.अभी यूक्रेन के पास इसका करीब 14% हिस्सा है, लेकिन सब रूस के हवाले हो जाएगा. क्रिमिया पर रूस का कब्जा भी मान्य होगा. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह युद्धक्षेत्र में 'जीत' जैसा होगा.

सेना का आकार सीमित: यूक्रेन की फौज को घटाकर सीमित करना.लंबी दूरी के हथियार (जैसे ATACMS मिसाइलें) पर पाबंदी, जो रूस के अंदर हमला कर सकें.

नाटो का सपना टूटा: यूक्रेन कम से कम 20 साल नाटो में शामिल नहीं होगा. नाटो का पूर्वी विस्तार भी रुकेगा. पुतिन नाटो को खतरा मानते हैं, तो उनके लिए बड़ी राहत.

ये शर्तें रूस को मजबूत बनाएंगी, लेकिन यूक्रेन की संप्रभुता पर सवाल उठा रही हैं. CNN और गार्डियन जैसी रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूरोपीय नेता इसे 'सरेंडर' (आत्मसमर्पण) बता रहे हैं.

रूस को क्या देना पड़ेगा? वादे और राहत

इस प्लान के मुताबिक, रूस को भी कुछ झुकना पड़ेगा जिसमें भविष्य में यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करने का वादा करना होगा.अमेरिका की सुरक्षा गारंटी मिलेगी, जिसमें हथियार सप्लाई भी शामिल है. युद्धरत इलाकों पर तत्काल सीजफायर करना होगा. रूस पर लगे प्रतिबंध हटाने का रास्ता खुलेगा. रूस फिर G8 ग्रुप (दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का क्लब) में लौट सकता है. व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा, 'यह रूस की रियायत है.' लेकिन यूक्रेनी अधिकारी कहते हैं कि यह रूस के पुराने डिमांड्स से मिलता-जुलता है.

यूक्रेन के लिए राहत: फ्रोजन एसेट्स से पुनर्निर्माण

इस प्लान में रूस के फ्रोजन 100 बिलियन डॉलर एसेट्स यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में लगेंगे. यानी, युद्ध से बर्बाद शहरों, स्कूलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाया जा सकेगा. लेकिन ये सब रूस को जमीन देकर ही मुमकिन होगा. यूक्रेन में ये प्लान बेहद बहुत विरोध हो रहा है. जेलेंस्की ने बार-बार कहा है कि जमीन छोड़ना संविधान के खिलाफ है और नामुमकिन.

फील्ड अपडेट: कुपियांस्क पर रूस का दावा, यूक्रेन का दावा

इधर, रूस के चीफ मिलिट्री ऑफिसर जनरल वेलरी गेरासिमोव ने दावा किया कि मॉस्को ने खार्किव इलाके के कुपयांस्क शहर पर फुल कंट्रोल ले लिया. लेकिन यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस ने इसे झूठा बताया है. उन्होंने कहा, "कुछ यूक्रेनी ट्रूप्स अभी भी शहर में हैं, हम कंट्रोल में हैं." ये झड़पें दिखाती हैं कि युद्ध अभी रुका नहीं.

क्या होगा आगे, शांति या नया टेंशन?

ट्रंप का ये प्लान गाजा युद्ध की तरह इंस्पायर्ड है, जहां उन्होंने 28-पॉइंट फॉर्मूला से डील की. लेकिन यूक्रेन और यूरोप इसे 'कैपिटुलेशन' यानी सरेंडर मान रहे हैं. CNN और गार्डियन जैसी रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूक्रेनी और यूरोपीय ऑफिशियल्स इसे रूस के फेवर में देख रहे. जेलेंस्की ने कहा, वो कंस्ट्रक्टिव काम करने को तैयार हैं, लेकिन जस्ट पीस चाहिए. अगर ये पास होता है, तो लाखों जिंदगियां बचेंगी. लेकिन कीव की आजादी पर सवाल उठेगा.