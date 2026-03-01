ईरान पर हमले को लेकर अपने ही घर में गए ट्रंप, विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़े करते हुए बताया खतरनाक

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में सैन्य हमले शुरू करने के फैसले ने अमेरिका की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है. इस कदम के बाद वॉशिंगटन में सियासी तापमान अचानक बढ़ गया है और दोनों प्रमुख दल आमने-सामने आ गए हैं. वरिष्ठ डेमोक्रेट नेताओं ने इस कार्रवाई पर कड़ा एतराज जताया है. उनका कहना है कि यह हमला बिना कांग्रेस की मंजूरी के किया गया, जो संविधान की भावना के खिलाफ है. उन्होंने इसे अनधिकृत और खतरनाक करार देते हुए चेतावनी दी है कि इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है तथा अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है.

वहीं, रिपब्लिकन सांसदों ने राष्ट्रपति के फैसले का समर्थन किया है. उनका तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित और निर्णायक कदम उठाना जरूरी था. उनके अनुसार, यह कार्रवाई अमेरिका के हितों और उसके सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी. इस मुद्दे ने न सिर्फ संसद में तीखी बयानबाजी को जन्म दिया है, बल्कि देशभर में भी बहस छेड़ दी है कि विदेश नीति और सैन्य कार्रवाई जैसे संवेदनशील फैसलों में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या होनी चाहिए. आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने की संभावना है.

ट्रंप ने अकेले ईरान के साथ एक और युद्ध शुरू किया

सिनेट इंटेलिजेंस के उपाध्यक्ष मार्क वार्नर ने कहा कि राष्ट्रपति ने व्यापक अमेरिकी हमले किए हैं, जिनमें केवल परमाणु या मिसाइल ढांचा नहीं, बल्कि वरिष्ठ ईरानी नेतृत्व समेत कइयों को निशाना बनाया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यह अमेरिका को मध्य पूर्व में एक और व्यापक संघर्ष में खींच सकता है और इस कार्रवाई में कानूनी और संवैधानिक सवाल उठते हैं. सिनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा, 'डोनाल्ड ट्रंप ने अकेले ईरान के साथ एक और युद्ध शुरू किया है. यह खतरनाक और अवैध है. अमेरिका को घरेलू जरूरतों की अनदेखी करके झूठ पर आधारित हमेशा चलने वाले युद्ध में नहीं फंसाया जाना चाहिए.'

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने फिर अमेरिकी जनता को दिया धोखा

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के वरिष्ठ सदस्य ग्रेगरी मीक्स ने इसे राष्ट्रपति के अधिकार का दुरुपयोग करार दिया और कहा कि इस अनधिकृत युद्ध के लिए कांग्रेस (संसद) को अब निर्णय लेना होगा. सिनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप और उनके इजरायली सहयोगी नेतन्याहू ने अवैध, पूर्वनियोजित और असंवैधानिक युद्ध शुरू किया है. उन्होंने चेताया कि अमेरिकी जनता को फिर से धोखा दिया जा रहा है. अन्य डेमोक्रेट नेताओं ने भी युद्ध की रणनीति और अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई और युद्ध शक्तियों के तहत कानूनी प्रक्रिया अपनाने की मांग की.

ईरान ने लगातार 47 सालों की आक्रामका का दिया जवाब

वहीं, रिपब्लिकन नेताओं ने राष्ट्रपति के कदम का समर्थन किया. सिनेट रोजर विकर ने इसे अमेरिकी और अमेरिकी हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कार्रवाई कहा. हाउस फॉरेन अफेयर्स समिति के चेयरमैन ब्रायन मास्ट ने इसे ईरान की लगातार 47 सालों की आक्रामकता का जवाब बताया. टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने घरेलू सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं. अमेरिकी विदेश विभाग ने नागरिकों की सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के लिए टास्क फोर्स बनाई है.