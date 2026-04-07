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Hindi Newsदुनियाट्रंप की कयामत वाली रात की धमकी से पहले हिज्बुल्ला ने इजरायल की ओर खोला रॉकेट हमलों का जखीरा बोला- यलगार

ट्रंप की कयामत वाली रात की धमकी से पहले हिज्बुल्ला ने इजरायल की ओर खोला रॉकेट हमलों का जखीरा बोला- यलगार

Trump doomsday warning and Hezbollah: इजरायली समाचार पत्र येदियोथ अहरोनोथ के मुताबिक, लेबनान-बेस्ड आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने ईरान का बदला लेने के लिए इजरायल की ओर अपनी रॉकेट फैक्ट्री का मुंह खोल दिया है. इससे पहले उसने मार्च के आखिर में दक्षिणी लेबनान में तैनात आईडीएफ और इजरायल के भीतरी इलाकों को निशाना बनाकर रोजाना करीब 500 रॉकेट दाग रहा था.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 07, 2026, 06:06 PM IST
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ट्रंप की कयामत वाली रात की धमकी से पहले हिज्बुल्ला ने इजरायल की ओर खोला रॉकेट हमलों का जखीरा बोला- यलगार

Hezbollah fires rockets at Israeli settlements: एक ओर अमेरिका ने अपने 7 अप्रैल वाले अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने से पहले ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, दूसरी ओर मंगलवार की शाम ईरान की हालत देख उसके प्रॉक्सी हिजबुल्ला ने इजरायल पर रॉकेटों की बारिश की नई शुरुआत कर दी है. हिजबुल्ला ने इससे पहले मार्च के आखिरी हफ्ते में इजरायल की ओर रोजाना 500 रॉकेट दागकर अपनी ताकत का इजहार किया था. 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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