ट्रंप की कयामत वाली रात की धमकी से पहले हिज्बुल्ला ने इजरायल की ओर खोला रॉकेट हमलों का जखीरा बोला- यलगार

Hezbollah fires rockets at Israeli settlements: एक ओर अमेरिका ने अपने 7 अप्रैल वाले अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने से पहले ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, दूसरी ओर मंगलवार की शाम ईरान की हालत देख उसके प्रॉक्सी हिजबुल्ला ने इजरायल पर रॉकेटों की बारिश की नई शुरुआत कर दी है. हिजबुल्ला ने इससे पहले मार्च के आखिरी हफ्ते में इजरायल की ओर रोजाना 500 रॉकेट दागकर अपनी ताकत का इजहार किया था.

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