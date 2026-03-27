165 सालों में पहली बार...अब अमेरिकी डॉलर पर होंगे मौजूदा प्रेसीडेंट के हस्ताक्षर

अमेरिका की करेंसी में जल्द एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है. खबर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर अब नए डॉलर नोटों पर छापे जा सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार होगा जब कोई मौजूदा राष्ट्रपति इस तरह सीधे तौर पर अपनी ही जारी मुद्रा पर शामिल होगा. अब तक अमेरिकी नोटों पर पूर्व राष्ट्रपतियों या ऐतिहासिक हस्तियों की तस्वीरें ही देखने को मिलती रही हैं, लेकिन किसी मौजूदा राष्ट्रपति का इस तरह जुड़ना परंपरा से अलग कदम माना जा रहा है. यही वजह है कि इस संभावित बदलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इसे एक बड़े प्रतीकात्मक फैसले के रूप में देखा जा रहा है.

गुरुवार (26 मार्च) को ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की कि देश की आज़ादी के 250वें वर्ष के मौके पर मुद्रा से जुड़ी एक बड़ी ऐतिहासिक परंपरा को समाप्त किया जाएगा. साल 1861 से चली आ रही इस 165 साल पुरानी व्यवस्था के तहत अब तक अमेरिकी नोटों पर दो हस्ताक्षर होते थे, ट्रेजरी सचिव और ‘ट्रेजरर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स’ के. लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है. नई व्यवस्था के तहत नोटों से ट्रेजरर का सिग्नेचर हटा दिया जाएगा और केवल ट्रेजरी सचिव के हस्ताक्षर ही रहेंगे. इस फैसले के साथ ही अमेरिकी मुद्रा प्रणाली में एक अहम परंपरा का अंत हो जाएगा, जो डेढ़ सदी से भी अधिक समय से चली आ रही थी.

कब से छपेंगे ट्रंप के सिग्नेचर वाले डॉलर?

जून से अमेरिकी करेंसी में एक अहम बदलाव देखने को मिलेगा. ट्रेजरी विभाग की जानकारी के मुताबिक, जून से 100 डॉलर के नए नोटों की छपाई शुरू की जाएगी. इन नए नोटों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के हस्ताक्षर होंगे, जो इन्हें मौजूदा नोटों से अलग पहचान देंगे. बताया जा रहा है कि यह बदलाव केवल 100 डॉलर के नोट तक सीमित नहीं रहेगा. धीरे-धीरे अन्य मूल्यवर्ग के नोट भी इसी पैटर्न पर जारी किए जाएंगे, जिससे पूरी करेंसी प्रणाली में एकरूपता लाई जा सके.

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वित्तमंत्री का अर्थव्यवस्था में मजबूती का दावा

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था ने मजबूती की दिशा में अहम कदम बढ़ाए. उन्होंने यह भी कहा कि डॉलर पर ट्रंप का नाम जोड़ना उन उपलब्धियों को यादगार बनाने का एक अनोखा और प्रतीकात्मक तरीका हो सकता है. बेसेंट के मुताबिक, इस तरह का कदम न सिर्फ आर्थिक प्रगति को दर्शाएगा, बल्कि उस दौर की नीतियों और फैसलों को भी याद रखने में मदद करेगा, जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली थी.

आजादी की 250वीं वर्षगांठ मनाएगा अमेरिका

अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके को खास बनाने की तैयारी में है और इस बार चर्चा का केंद्र बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप. इस ऐतिहासिक अवसर पर एक विशेष 24 कैरेट सोने का स्मारक सिक्का जारी करने की योजना है, जिस पर ट्रंप की तस्वीर उकेरी जाएगी. डिजाइन के मुताबिक, ट्रंप को ‘रिजॉल्यूट डेस्क’ पर झुके हुए और मुट्ठी भींचे हुए दिखाया गया है. एक ऐसा पोज़ है जो ताकत और दृढ़ता का संदेश देता है. इस डिजाइन को अमेरिका की फाइन आर्ट्स कमीशन से भी मंजूरी मिल चुकी है, जिससे यह साफ हो गया है कि योजना अब अमल के करीब है. हालांकि, अमेरिकी कानून आम चलन वाली मुद्रा पर किसी जीवित राष्ट्रपति की तस्वीर छापने की अनुमति नहीं देता. लेकिन यहां मामला एक स्मारक सिक्के का है, इसलिए प्रशासन इसे नियमों के दायरे में मान रहा है.