/नीचे लंच-डिनर और ऊपर हथियारों का झुंड, क्या बनकर तैयार हो गया ट्रंप का ड्रोन पोर्ट? फिर शेयर की बॉलरूम के छत की फोटो

ट्रंप ने एक महिला पर अपना गुस्सा उतारते हुए आगे लिखा,' जज न एक ऐसी महिला (जो बार-बार मुकदमे करती है!) के बेतुके मुकदमे के आधार पर टॉप सीक्रेट जानकारी को जारी करने और उजागर करने की इजाजत दे दी, जिसका मानना ​​है कि इस नए और बेहद जरूरी स्ट्रक्चर से उसकी सैर में खलल पड़ेगा वैसे भी, उस महिला का इस मामले में कोई कानूनी अधिकार या आधार ही नहीं है. आज के जमाने में बेहद एडवांस्ड और ताकतवर हथियारों के आने के बाद, हम सिर्फ राइफल और पिस्तौल से वॉशिंगटन DC की सुरक्षा नहीं कर सकते. इस बेतुके मुकदमे को तुरंत खारिज किया जाना चाहिए.' ट्रंप इस पोस्ट में 'नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टॉरिक प्रिजरवेशन' से जुड़ी एक महिला सदस्य की बात कर रहे थे, जिन्होंने व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट के खिलाफ कानूनी चुनौती दी थी.