/नीचे लंच-डिनर और ऊपर हथियारों का झुंड, क्या बनकर तैयार हो गया ट्रंप का ड्रोन पोर्ट? फिर शेयर की बॉलरूम के छत की फोटो

America Ballroom Project: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बॉलरूम प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई थी. ये प्रोजेक्ट तब से ही विवादों में था, जब राष्ट्रपति ने एक साल पहले इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था. इसका डिजाइन और 400 मिलियन डॉलर का खर्चा काफी विवाद में रहा था, जिसके लिए प्राइवेट डोनेशन से फंड जुटाया जाना था.
ट्रंप के व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट में कड़ी सुरक्षा वाले मिलिट्री-ग्रेड सिक्योरिटी अपग्रेड के हिस्से के तौर पर छत पर एक ड्रोन पोर्ट भी बनाया जाना है. इसको लेकर ट्रंप ने एक पोस्ट भी शेयर किया है.
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस AI जनरेटेड पोर्ट में कई सारे मिलिट्री ड्रोन्स दिखाए गए हैं.
फोटो के बीच में कहीं-कहीं पर कुछ सैनिक अपनी पोजिशन संभाले भी खड़े दिख रहे हैं. सामने अमेरिका का झंडा और पटाखों के बाद आसमान में फैली चमक भी दिख रही है. इससे पहले भी ट्रंप ऐसी ही एक और ड्रोन पोर्ट की तस्वीर शेयर कर चुके हैं.
ट्रंप ने 31 मई 2026 को अपने 'ट्रुथ सोशल' अकाउंट पर ड्रोन पोर्ट के बारे में पोस्ट करते हुए लिखा था,' व्हाइट हाउस बॉलरूम में बनने वाला ड्रोनपोर्ट शायद दुनिया का सबसे एडवांस्ड ड्रोनपोर्ट होगा. यह भविष्य में लंबे समय तक हमारे देश की राजधानी, वॉशिंगटन DC की सुरक्षा करेगा. जज रिचर्ड लियोन को अमेरिका की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बंद करना चाहिए. अगर कुछ भी होता है, तो हमारे देश में होने वाली मौतों और तबाही के लिए वही जिम्मेदार होंगे. उन्होंने पहले ही बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं.'
ट्रंप ने एक महिला पर अपना गुस्सा उतारते हुए आगे लिखा,' जज न एक ऐसी महिला (जो बार-बार मुकदमे करती है!) के बेतुके मुकदमे के आधार पर टॉप सीक्रेट जानकारी को जारी करने और उजागर करने की इजाजत दे दी, जिसका मानना है कि इस नए और बेहद जरूरी स्ट्रक्चर से उसकी सैर में खलल पड़ेगा वैसे भी, उस महिला का इस मामले में कोई कानूनी अधिकार या आधार ही नहीं है. आज के जमाने में बेहद एडवांस्ड और ताकतवर हथियारों के आने के बाद, हम सिर्फ राइफल और पिस्तौल से वॉशिंगटन DC की सुरक्षा नहीं कर सकते. इस बेतुके मुकदमे को तुरंत खारिज किया जाना चाहिए.' ट्रंप इस पोस्ट में 'नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टॉरिक प्रिजरवेशन' से जुड़ी एक महिला सदस्य की बात कर रहे थे, जिन्होंने व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट के खिलाफ कानूनी चुनौती दी थी.
बता दें कि ट्रंप के नए बॉलरूम की छत को फ्लैट और ड्रोन प्रूफ बनाया गया है. इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह वॉशिंगटन DC की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में डिफेंसिव और इंटरसेप्टर ड्रोन को संभाल सके. यह छत वॉशिंगटन DC की हवाई सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में डिफेंसिव और इंटरसेप्टर ड्रोनों को तैनात रखने में सक्षम है. इसे राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस की सुरक्षा को ड्रोन जैसे आधुनिक हवाई खतरों से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच के तौर पर डिजाइन किया गया है.