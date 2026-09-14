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नीचे लंच-डिनर और ऊपर हथियारों का झुंड, क्या बनकर तैयार हो गया ट्रंप का ड्रोन पोर्ट? फिर शेयर की बॉलरूम के छत की फोटो

Trump Drone Port: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बॉलरूम प्रोजेक्ट के तहत इसकी छत पर बनने वाले ड्रोन पोर्ट की एक तस्वीर शेयर की है. इस छत को फ्लैट और ड्रोन प्रूफ बनाया गया है. ट्रंप इससे पहले भी पोर्ट से जुड़ा एक और पोस्ट शेयर कर चुके हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 14, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:43 AM IST
नीचे लंच-डिनर और ऊपर हथियारों का झुंड, क्या बनकर तैयार हो गया ट्रंप का ड्रोन पोर्ट? फिर शेयर की बॉलरूम के छत की फोटो

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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