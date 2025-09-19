एक बार फिर 'कांपी' रूस की धरती, 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी
Hindi Newsदुनिया

एक बार फिर 'कांपी' रूस की धरती, 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी

Earthquake in Russia: आज सुबह रूस के पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की में 7.8 की तीव्रता वाला तगड़ा भूकंप आया. US Geological Survey के मुताबिक इका केंद्र 10 किमी की गहराई पर था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:39 AM IST
एक बार फिर 'कांपी' रूस की धरती, 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी

Tsunami Warning: आज सुबह रूस के पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की क्षेत्र में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक इसका केंद्र 10 किमी(6.2 मील)की गहराई पर था. इस भूकंप के आने के बाद 5.8 की तीव्रता के कई हल्के झटके भी भी महसूस किए गए. भूकंप के तुरंत बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति मौसम सेवा ने सुनामी चेतावनी जारी की.  रूस के काचमटका क्षेत्र के गर्वनर ने भी बताया कि प्रायद्वीप के पूर्वी तट के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है. 

सुनामी की चेतवानी
क्षेत्र के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने टेलीग्राम पर बताया कि लोगों को खतरे के बारे में चेतावनी दी जा रही है. हालांकि, अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि, सभी एमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से तैयार हैं. इसके अलावा बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर तक फैले प्रायद्वीप के पूर्वी तट के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है.

अलास्का में नहीं आएगी सुनामी?
आपातकालीन मंत्रालय ने बताया कि जापान के उत्तर में मौजूद कुरील द्वीप समूह के कुछ हिस्सों के लिए भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा और प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने अलास्का के कुछ हिस्सों के लिए Tsunami की चेतावनी जारी की थी. हांलाकि, बाद में इस चेतावनी को हटा लिया गया. 

क्या है भूकंप का कारण?
रूस का पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की दुनिया के उन इलाकों में से एक है जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट्स आपस में मिलती हैं. कामचटका प्रायद्वीप एक टेक्टोनिक बेल्ट पर स्थित है जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है. यह प्रशांत महासागर के अधिकांश भाग को घेरे हुए है और भूकंपीय गतिविधि के लिए एक हॉटस्पॉट है. 29 जुलाई 2025 को रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर 8.8 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया था. इस वजह से प्रशांत क्षेत्र में व्यापक सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई जो 2011 के बाद से सबसे बड़ी थी.

