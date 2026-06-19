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'जिस लैब से कोरोना फैला था उसे US साइंटिस्ट ने दिए थे करोड़ों...,' तुलसी गबार्ड का विस्फोट खुलासा, सीक्रेट डॉक्यूमेंट में दबाए खतरनाक राज


US Scientist Funded Wuhan Lab To Spead COVID 19: अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने खुलासा किया है कि एक अमेरिकी टॉप साइंटिस्ट एंथोनी फौसी ने चीन के वुहान लैब को कोरोना वायरस के लिए फंडिंग दी थी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 19, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:24 PM IST
'जिस लैब से कोरोना फैला था उसे US साइंटिस्ट ने दिए थे करोड़ों...,' तुलसी गबार्ड का विस्फोट खुलासा, सीक्रेट डॉक्यूमेंट में दबाए खतरनाक राज

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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