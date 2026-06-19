तुलसी गबार्ड ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' आज नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के तौर पर मेरे आखिरी दिन मैं ऐसे कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट्स जारी कर रहा हूं, जो पहले कभी सामने नहीं आए. इनसे पता चलता है कि कैसे डॉक्टर फौसी ने वुहान लैब में खतरनाक 'गेन ऑफफंक्शन' रिसर्च के लिए अमेरिकी टैक्सपेयर्स के लाखों डॉलर दिए. इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर मौजूद राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर अपने कामों की सच्चाई छिपाई और वायरस के लैब से लीक होने की बात को दबाया और 2024 में शपथ लेने के बाद कांग्रेस से झूठ बोला. अब समय आ गया है कि आप सच्चाई जानें.'