Cornonavirus Expose: अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने विस्फोटक खुलासा किया है. उन्होंने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन यानी 19 जून 2026 को एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कुछ सबूत पेश किए, जिनसे पता चलता है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पूर्व मेडिकल एडवाइजर और अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट एंथोनी फौसी ने चीन के वुहान में उस लैब को फंडिंग दी थी, जहां से कोरोनावायरस फैला था.
तुलसी गबार्ड का दावा है कि फौसी ने 'वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी' (WIV) को चमगादड़ कोरोनावायरस ( Bat Coronavirus) पर गेन न फंक्शन रिसर्च के लिए लाखों डॉलर की फंडिंग दी थी. तुलसी गबार्ड के मुतबिक, बाद में इसी रिसर्च के कारण महामारी फैली थी.
तुलसी गबार्ड ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' आज नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के तौर पर मेरे आखिरी दिन मैं ऐसे कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट्स जारी कर रहा हूं, जो पहले कभी सामने नहीं आए. इनसे पता चलता है कि कैसे डॉक्टर फौसी ने वुहान लैब में खतरनाक 'गेन ऑफफंक्शन' रिसर्च के लिए अमेरिकी टैक्सपेयर्स के लाखों डॉलर दिए. इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर मौजूद राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर अपने कामों की सच्चाई छिपाई और वायरस के लैब से लीक होने की बात को दबाया और 2024 में शपथ लेने के बाद कांग्रेस से झूठ बोला. अब समय आ गया है कि आप सच्चाई जानें.'
Today, on my final day as Director of National Intelligence, I’m releasing never-before-seen communications and documents exposing how Dr. Fauci provided millions in US taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research at the Wuhan lab, worked with politicized elements… pic.twitter.com/ZMdliW4zyS
— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 19, 2026
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कोरोनावायरस इसी वुहान लैब से गुजरकर पूरी दुनिया में फैला था. गबार्ड ने आरोप लगाते हुए बताया कि डॉक्टर फौसी ने बड़ी फार्मा कंपनियों के प्रॉफिट्स और ट्रिलियन डॉलर के यूनिवर्सल वैक्सीन मार्केट को बढ़ावा देने के लिए खतरे से भरी इस रिसर्च को बढ़ावा दिया.
Lies. Disinformation. Censorship. That was Fauci's playbook.
On her final day as DNI, @TulsiGabbard is executing POTUS’ priorities and taking on the Deep State, delivering on @HawleyMO’s COVID Origins Act of 2023 and exposing the truth the American people were denied under… https://t.co/347CniOFJW
— Office of the DNI (@ODNIgov) June 19, 2026
तुलसी गबार्ड के ऑफिस ने 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' झूठ, गलत जानकारी, सेंसरशिप. यही फौसी का तरीका था. DNI के तौर पर अपने आखिरी दिन तुलसी गबार्ड राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं पर काम कर रही हैं और डीप स्टेट का सामना कर रही हैं. वह जश हॉली के 'कोविड ओरिजिन एक्ट 2023' को लागू कर रही हैं और उस सच्चाई को सामने ला रही हैं जिसे पिछली सरकार के समय अमेरिकी लोगों से छिपाया गया था. DNI ऑफिस के मुताबिक, उनकी ओर से जारी डॉक्यूमेंट इस बात को साफतौर से पेश करते हैं कि कैसे फौसी ने अमेरिकी जनता से सच्चाई छुपाई.
तुलसी गबार्ड के मुताबिक, फौसी ने न केवल रिसर्च के लिए फंडिंग दी, बल्कि उन्होंने इंटेलिजेंस कम्युनिटी के रिसर्च प्रोसेस में अपने पसंदीदा वैज्ञानिकों को भी शामिल किया और उन वैज्ञानिकों के आकलनों को प्रभावित और मैनिपुलेट किया. फिर उन आकलनों को सार्वजनिक रूप से निष्पक्ष, स्वतंत्र विज्ञान के तौर पर पेश किया गया. इसमें कहा गया कि कोरोना वायरस लैब से नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से फैला है. बाद में इसी रिपोर्ट को वैज्ञानिक सहमति (Scientific Consensus) बताकर पब्लिक किया गया, ताकि लैब लीक वाली बात दबाई जा सके और फौसी का बचाव हो सके.
तुलसी गबार्ड ने फौसी पर संसद के सामने झूठी कसम खाने का भी आरोप लगाया. जून 2024 की संसदीय कार्रवाई में फौसी से पूछा गया था कि क्या उन्होंने FBI या CIA जैसी खुफिया एजेंसियों से कोरोना या वायरस रिसर्च को लेकर कभी चर्चा की थी, तो इस पर फौसी ने साफ कहा था कि ऐसा नहीं हआ है, लेकिन अब नए डॉक्यूमेंट्स में इस दावे को झूठ बताया गया है.