तुलसी गबार्ड ने दिया इस्तीफा, छोड़ा नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर का पद; बताया अचानक क्यों लेना पड़ा ये फैसला

Tulsi Gabbard Resignation News: अमेरिका में तुलसी गबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर का पद छोड़ दिया है. उन्होंने बताया कि पति दुर्लभ कैंसर से जूझ रह हैं. ऐसे में पति की देखभाल के लिए वे सेवा से इस्तीफा दे रही हैं.
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Tulsi Gabbard Latest News: अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. उनके पति दुर्लभ हड्डी के कैंसर से पीड़ित हैं. गबार्ड ने अपने इस्तीफे में कहा कि वह अपने पति की देखभाल करना चाहती हैं, जो कि सेवा में रहते हुए संभव नहीं हो पाएगा. इसलिए वे सेवा से इस्तीफा दे रही हैं. उन्होंने बताया कि 30 जून उनका लास्ट वर्किंग डे रहेगा.
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