टर्बुलेंस के समय कांप जाती है फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स की रूह, दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई रूट जहां विमान डगमगाने का खतरा सबसे ज्यादा

Air travel safety, Airplane crashes: इसी साल12 जून को अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रही एअर इंडिया की बोइंग 787-8 विमान (फ्लाइट AI 171) टेकऑफ के तुरंत बाद एक मेडिकल हॉस्टल परिसर से टकरा गई. जिसमें फ्लाइट में सवार एक पैसेंजर को छोड़कर बाकी सभी यात्रियों, पायलट और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी. उसके बाद के करीब 50 दिन तक दुनिया में इमरजेंसी लैंडिंग के इतने मामले आए कि लोगों की हवाई सफर में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं. लेटेस्ट और खतरनाक हवाई सफर की बात करें तो अभी पिछले हफ्ते साल्ट लेक सिटी से एम्स्टर्डम जा रही डेल्टा एयरलाइन की एक फ्लाइट में जब विमान ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगा, तो विमान में सवाल पैसेंजर्स की रूह कांप गई.

'लगा की नहीं बचेंगे'

विमान में सवार यात्रियों को लगा कि अब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा. विमान में जबरदस्त उथल-पुथल मच गई थी, जिससे लोग छत पर गिर गए और सर्विस कार्ट केबिन में बिखर गए. एक यात्री ने कहा कि ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो. विमान को मिनियापोलिस में आपात स्थिति में उतरना पड़ा, जहां 25 लोगों को अस्पताल ले जाया गया. हवाई सफर के दौरान यह हाल ही में हुई उथल-पुथल की घटनाओं की एक लंबी सीरीज की सबसे ताजा घटना थी, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हुए और यहां तक कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई. पिछले साल लंदन से सिंगापुर जा रही एक उड़ान में भीषण उथल-पुथल के दौरान दिल का दौरा पड़ने से 73 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.

क्यों आते हैं एयर टर्बुलेंस?

वायुमंडल में गड़बड़ी के कारण हवा में होने वाली उथल-पुथल, पायलटों के लिए सबसे अप्रत्याशित मौसम संबंधी घटनाओं में से एक है. हवा नदी में बहते पानी की तरह बहती है, बिना किसी रुकावट के यह आसानी से बहती है, लेकिन अगर इसे किसी चट्टान जैसी बाधा का सामना करना पड़े, तो ये अशांत हो जाती है. पहाड़ों से हवा के चलने का तरीका बदल जाता है.

हजारों टर्बुलेंस में सैकड़ों लोग घायल

दुनिया भर में एक साल में हजारों बार मध्यम से लेकर गंभीर तक की हवाई उथल-पुथल यानी अशांति होती है. ज़्यादातर पैसेंजर्स को ये कुछ छोटे-मोटे धक्कों के रूप में महसूस होगी, लेकिन गंभीर मामलों में यह विमान की बनावट को क्षति पहुंचा सकती है. जैसे तेज ओला वृष्टि की चलते विमान की नोज डैमेज हो सकती है. या फिर विमान पर अस्थायी रूप से नियंत्रण खो सकता है और ये तूफान अन्य तकह की चोट पहुंचा सकता है. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 2009 से 2024 के बीच अकेले अमेरिका में ही टर्बुलेंस की वजह से हवाई सफर कर रहे 200 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

मौत के मामले बेहद कम फिर भी क्यों बढ़ी चिंता?

इन टर्बुलेंस का अध्ययन करते समय ये पता चलता है कि अच्छी खबर यह है कि मौतें बहुत कम होती हैं और सीटबेल्ट पहनने से लगभग हमेशा गंभीर चोट से बचाव होता है. वहीं बुरी खबर ये है कि आसमान में अशांति बढ़ती जा रही है, खासकर दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों पर पर टर्बुलेंस की घटनाओं में अपृत्याशित रूप से इजाफा हुआ है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे-जैसे पृथ्वी गर्म होती जाएगी, हजारों फीट ऊपर आसमान में इस तरह से एयर टर्बुलेंस आने की स्तिथि बद से बदतर होती जाएगी.

टर्बुलेंस के हिसाब से सबसे खतनाक हवाई रूट

cnn की रिपोर्ट के मुताबिक आसमान में टर्बुलेंस के पूर्वानुमान का अंदाजा लगाना मुश्किल है. लेकिन वेबसाइट टर्बली ने राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन और यूके के वेदर ऑफिस यानी मौसम कार्यालय से मिले डाटा का यूज करके, पृथ्वी के सबसे अशांत मार्गों को रैंक करने के लिए 10,000 से ज़्यादा फ्लाइट रूट का विश्लेषण किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

टर्बली के संस्थापक और कम्प्यूटेशनल फ्लूड डॉयनमिक्स (computational fluid dynamics) के एक्सपर्ट इग्नासियो गैलेगो मार्कोस ने कहा, टर्बुलेंस भी कुछ पैटर्न का पालन करते है. अर्जेंटीना के मेंडोज़ा और चिली के सैंटियागो के बीच 120 मील का रास्ता, एंडीज़ पर्वत की ऊंची और कभी-कभार बर्फ से ढकी चोटियों के लुभावने दृश्यों के बीच भी आपको धक्का लग सकता है, क्योंकि टर्बली के आंकड़ों के मुताबिक यह दुनिया का सबसे अशांत हवाई रूट भी है.

क्या है विज्ञान?

विशाल पर्वत श्रृंखलाएं एक बड़ी समस्या हैं जो हवा के बहाव को बदल देती हैं. वे सैकड़ों मील की यात्रा करने में सक्षम वायु तरंगें बना सकती हैं. मार्कोस ने कहा, जब ये तरंगें टूटती हैं, तो उससे बहुत अधिक अशांति यानी आसमानी हलचल पैदा करती हैं, ये कुछ वैसा होता है जैसे समुद्र की लहरें सफेद झाग में टूट जाती हैं.

दुनिया के 10 सबसे अशांत मार्गों में से अधिकांश में पहाड़ शामिल हैं, जिनमें एंडीज़, पृथ्वी पर सबसे लंबी भूमि-आधारित पर्वत श्रृंखला, और हिमालय शामिल हैं. वहीं अमेरिका में सबसे ज्यादा टर्बुलेंस सबसे उबड़-खाबड़ रास्ते रॉकी पर्वतों को पार करते हुए डेनवर और साल्ट लेक सिटी आने-जाने वाली फ्लाइट्स के लोगों को महसूस होते हैं. कमोबेस यूरोप में भी यही स्थिति है, जहां टर्बली के मुताबिक कई हवाई रूट सबसे अशांत रास्ते आल्प्स पर्वतों के ऊपर से गुज़रते हैं, जहां विमान फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड के बीच तेजी से उड़ान भरते हैं.

FAQ

सवाल- एयर टर्बुलेंस क्या होते हैं?

जवाब- उड़ान के दौरान कई बार विभिन्‍न वजहों से विमान में झटके लगते हैं या विमान हिचकोले खाने लगता है, जिसे टर्बुलेंस कहा जाता है. टर्बुलेंस वैसे तो उड़ानों के दौरान होने वाली सामान्‍य घटना है और आमतौर पर यह खतरनाक नहीं होते हैं. नए दौर के एरोप्लेन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो हर तरह के टर्बुलेंस आसानी से झेल लें.

सवाल- हवाई सफर में टर्बुलेंस के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं?

जवाब- पायलट पहाड़ों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने को लेकर पूरी तरह सचेत रहते हैं, लेकिन उनके कारण होने वाली अशांति का हमेशा अनुमान नहीं लगाया जा सकता.

सवाल - पहाड़ों वाले रूट पर सबसे ज्यादा खतरा किससे है?

जवाब- टर्बुलेंस के मामलों की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे-जैसे पृथ्वी गर्म होती जाएगी, हजारों फीट ऊपर आसमान में आने वाले तूफानों की स्तिथियां बद से बदतर होती चली जाएगीं.