Advertisement
trendingNow13091000
Hindi Newsदुनियाइस मुस्लिम देश में तेजी से गिरी जन्मदर, चीन-जापान से भी बुरे हालात; महज 7 सालों में बदल गए आंकड़े

इस मुस्लिम देश में तेजी से गिरी जन्मदर, चीन-जापान से भी बुरे हालात; महज 7 सालों में बदल गए आंकड़े

Turkey Falling Birth Rates: तुर्किए में पिछले 25 सालों में सबसे प्रजनन दर में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है. राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसे देश के लिए गंभीर खतरा बताया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 29, 2026, 11:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस मुस्लिम देश में तेजी से गिरी जन्मदर, चीन-जापान से भी बुरे हालात; महज 7 सालों में बदल गए आंकड़े

Turkey Birth Rate Fall: पाकिस्तान का करीबी मित्र तुर्किए इन दिनों एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है. यहां चीन-जापान की तरह ही डेमोग्राफिक टर्निंग पॉइंट यानी जनसांख्यिकीय संकट देखने को मिला है. तुर्किए की आबादी बढ़ने के बदले अब तेजी से घट रही है. यह देश इस स्थिति से जूझने वाला इकलौता मुस्लिम देश बन चुका है. ताजा आकंड़ों के मुताबिक तुर्किए में साल 2024 में प्रजनन दर (Fertility Rate) गिरकर मात्र 1.48 रह गई, जो आबादी को स्थिर रखने के लिहाज से बेहद निचले स्तर पर है. साल 2017 में यहां का प्रजनन दर  2.08 था. 

प्रजनन दर में बड़ी गिरावट 

तुर्किए के प्रजनन दर  पिछले 25 सालों में यह सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इस गंभीर खतरे को खतरे को देखते हुए वहां के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इसे मुल्क के अस्तित्व के लिए बड़ा संकट और तबाही बताया है. बता दें कि तुर्किए में गहरे आर्थिक और सामाजिक कारणों के चलते जन्म दर घट रहा है. यहां लोग पहले से ही बढ़ती महंगाई, नौकरी, घर खरीदने की भारी लागत के चलते अपना परिवार बढ़ाने से कतरा रहे है. इसके अलावा यहां महिलाएं परिवार से ज्यादा करियर और पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं, जिससे शहरों में रहने वाले परिवार अब 1-2 बच्चों तक ही सीमित हैं.  

ये भी पढ़ें- सरकारी डॉक्यूमेंट्स को ChatGPT में किया अपलोड, भारतीय मूल के साइबर सिक्योरिटी चीफ पर गिरी गाज; अब क्या एक्शन लेगी ट्रंप सरकार?  

Add Zee News as a Preferred Source

 

तुर्किए में बढ़ी बूढ़ों की संख्या

घटते जन्मदर के चलते तुर्किए अब पिछले 10 सालों में विश्व के उन टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां जन्म दर सबसे तेजी से गिरी है. भले ही यहां की आबादी 8.6 करोड़ से अधिक है, लेकिन यहां बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. मौजूदा समय में तुर्किए की आबादी में 65 साल से ऊपर लोगों की 10.6 फीसदी हिस्सेदारी है. अनुमान है कि साल 2025 में यहां हर चौथा व्यक्ति बुजुर्ग होगा. तुर्किए में सरकार को डर है कि अगर युवाओं की आबादी कम हुई तो देश में स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा.  

ये भी पढ़ें- अल कायदा और हमास के साथ आतंकी घोषित होगी खामेनेई की सेना, प्रदर्शकारियों पर क्रूर अत्याचार के बाद EU ने लिया फैसला  

 

सरकार दे रही लालच 

तुर्किए में घटते जन्म दर के खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति एर्दोगन ने साल 2026-2035 को 'परिवार और जनसंख्या दशक' ऐलान किया है. सरकार ने देश में जनसंख्या बढ़ाने के लिए पहले बच्चे पर 5,000 लीरा ( 1,055.03 भारतीय रुपये)  का पेमेंट और नवविवाहितों को 1.5 लाख लीरा ( 1,53,315 भारतीय रुपये) तक का इंटरेस्ट फ्री लोन देने की घोषणा की है. एर्दोगन भी लंबे समय से अपने देश के हर परिवारों अपील कर रहे हैं कि वे कम से कम 3 बच्चे पैदा करें, हालांकि आर्थिक दबाव के चलते उनकी ये योजनाएं नाकाम साबित हो रही हैं. तुर्किए अब चीन-जापान जैसी समस्या की तरफ बढ़ने लगा है. ये देश पिछले कई सालों से जन्म दर पर संघर्ष कर रहे हैं. 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
Ajit Pawar
जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
kerala news in hindi
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
Punjab news in hindi
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
Telangana NEWS
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
Zee Entertainment UK
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
World News
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
ajit pawar death
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी