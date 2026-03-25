तुर्किये का ऊर्जा मिशन 2026, काला सागर में काम करने को तैयार 'अब्दुलहामिद हान' जहाज..

Turkey Energy Mission 2026: तुर्किये के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री अल्परस्लान बायराकटार (Alparslan Bayraktar) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया कि 2026 में तुर्किये उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए विदेशों में अपने प्रयासों को और तेज करेगा. उन्होंने बुधवार को ये भी घोषणा की कि तुर्किये का गहरे पानी में ड्रिलिंग करने वाला जहाज, 'अब्दुलहामिद हान', गुरुवार को काला सागर में अपना काम शुरू करने के लिए तैयार है. अनादोलु के 'एडिटर्स डेस्क' पर बोलते हुए, बायराकटार ने बताया कि ड्रिलिंग का काम गुरुवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 4 बजे (0100 GMT) शुरू होने वाला है.

घरेलू ऊर्जा उत्पादन पर जोर

यह अभियान तुर्किये के घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयासों की दिशा में उठाया गया नवीनतम कदम है. उन्होंने आगे बताया कि अप्रैल में, 'फतेह' नामक ऑफशोर ड्रिलिंग जहाज काला सागर में 'एफलानी-1' कुएं की ड्रिलिंग शुरू करेगा. वहीं, अप्रैल के अंत तक, 'कागरी बे' नामक ड्रिलिंग जहाज के सोमालिया में अपना काम शुरू करने की उम्मीद है. यह देश के लिए नए भंडार खोजने और अपनी ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है.

तुर्किये की नई ऊर्जा रणनीति

तुर्किये बढ़ती साझेदारियों के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा पहुंच का विस्तार करेगा. बायराकटार ने तुर्किये की 2026 की ऊर्जा रणनीति की रूपरेखा भी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विदेशों में तेल की खोज संबंधी गतिविधियों को जारी रखना देश की रणनीतियों में से एक है. तुर्किये बुनियादी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से अपनी ऊर्जा लचीलेपन को मज़बूत कर रहा है. 2026 में उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में प्रयासों को और भी अधिक तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा, "तुर्किये का मौजूदा तेल उत्पादन देश की जरूरतों का लगभग 15% ही पूरा करता है. हमारी 2026 की रणनीति विदेशों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने पर केंद्रित है."

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अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों से साझेदारी

बायराकटार ने सोमालिया, लीबिया और अन्य क्षेत्रों में चल रही खोज और उत्पादन गतिविधियों का जिक्र करते हुए बताया कि तुर्किये ने लीबिया में दो क्षेत्रों के अधिकार हासिल कर लिए हैं, जिनमें से एक ऑफशोर (समुद्र में) और दूसरा ऑनशोर (जमीन पर) स्थित है. इस वर्ष देश ने शेवरॉन, एक्सॉनमोबिल, बीपी, शेल, रेपसोल और MOL ग्रुप जैसी कंपनियों के साथ तेल और गैस क्षेत्र में कई साझेदारियों के समझौते किए हैं. बायराकटार ने यह भी बताया कि TotalEnergies के साथ सहयोग की योजना पर भी काम चल रहा है.

TPAO का वैश्विक विस्तार मिशन

उन्होंने कहा कि 2026 का वर्ष 'तुर्किये पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन' (TPAO) के लिए विदेशों में अधिक सक्रियता भरा रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है. "हम अपने देश और समुद्रों में उपलब्ध सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, जबकि बाकी जरूरतें दूसरे क्षेत्रों से पूरी करेंगे," उन्होंने कहा.

प्राकृतिक गैस आपूर्ति की सुरक्षा

तुर्किये अभी इराक में हर दिन लगभग 15,000 बैरल और अज़रबैजान में लगभग 20,000 बैरल तेल का उत्पादन करता है, जो उसके कुल ऊर्जा भंडार में योगदान देता है. प्राकृतिक गैस की सुरक्षा के मामले में, बायराकटार ने सप्लाई के अलग-अलग रास्तों के महत्व पर जोर दिया. "TurkStream की वजह से, अब हमें सीधे काला सागर से गैस मिलती है, जो पाइपलाइन में संभावित रुकावटों के खिलाफ एक बड़ी सुरक्षा देती है. ईरान से गैस की सप्लाई में रुकावट की हालिया रिपोर्टें सप्लाई में विविधता के महत्व को बताती हैं. हालांकि आज कोई समस्या नहीं आई है, फिर भी हम संभावित जोखिमों के लिए तैयारी जारी रखे हुए हैं," उन्होंने कहा.