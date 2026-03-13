मुसलमानों के ‘खलीफा’ की अमेरिका-इजरायल के सामने बंध गई घिग्घी? ईरान की जंग पर एर्दोगन नहीं ले रहे ट्रंप का नाम, सीरिया में लड़ने को तैयार

पिछले कुछ सालों से दुनिया भर की राजनीति में एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैय्यब एर्दोगन खुद को वैश्विक मुस्लिम समुदाय के एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं. कई विश्लेषक मानते हैं कि एर्दोगन उस दौर की याद दिलाते हैं जब ओटोमन साम्राज्य के समय तुर्की का खलीफा दुनियाभर के मुसलमानों का प्रभावशाली नेता माना जाता था. एर्दोगन की कोशिश भी यही रही है कि तुर्की फिर से इस्लामिक दुनिया में एक मजबूत राजनीतिक आवाज बने. लेकिन मिडिल ईस्ट में इस समय चल रहे युद्ध और तनाव के बीच एर्दोगन के हालिया बयानों ने नई बहस छेड़ दी है. दुनिया में मुसलमानों का खलीफा बनने का सपना सोच रहे एर्दोगन की दोहरी राजनीति बहुत कुछ उनके बारे में दुनिया को खुद ब खुद बता दे रही है. समझते हैं पूरी कहानी.

ईरान की जंग रोकने की अपील, लेकिन सीरिया में लड़ाई के लिए तैयार

मिडिल ईस्ट में इन दिनों हालात तेजी से बदल रहे हैं. एक तरफ ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है, तो दूसरी तरफ सीरिया में भी नए टकराव की खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच तुर्की ने ऐसा बयान दिया है जिसने क्षेत्रीय राजनीति को और गर्म कर दिया है. तुर्की ने साफ कहा है कि अगर सीरिया सरकार उनसे मदद मांगती है तो वह उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सैन्य समर्थन देने को तैयार है.

ईरान युद्ध पर एर्दोगन की अपील

दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संसद में कहा कि ईरान में चल रहा युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह संघर्ष नहीं रुका तो पूरा क्षेत्र “आग में झोंक दिया जाएगा.” एर्दोगन ने कहा कि इस समय सबसे जरूरी है कि सभी पक्ष कूटनीति का रास्ता अपनाएं और जंग को फैलने से रोका जाए. उन्होंने यह भी कहा कि तुर्की इस संघर्ष को खत्म करने के लिए सभी पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है.

सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ मदद को क्यों तैयार तुर्की?

तुर्की के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अगर दमिश्क सरकार आधिकारिक तौर पर मदद मांगती है तो तुर्की सेना सीरिया को कुर्द लड़ाकों के खिलाफ समर्थन दे सकती है. दरअसल हाल ही में सीरिया के अलेप्पो शहर में सीरियाई सेना और कुर्द लड़ाकों के बीच भीषण झड़पें हुई हैं. यह लड़ाई उस समय शुरू हुई जब कुर्द समूहों और सीरिया सरकार के बीच सैन्य एकीकरण को लेकर बातचीत विफल हो गई. सीरिया सरकार चाहती है कि कुर्द लड़ाके अपनी अलग सैन्य संरचना खत्म कर देश की मुख्य सेना में शामिल हो जाएं. लेकिन कुर्द नेतृत्व विकेंद्रीकृत शासन की मांग कर रहा है. यही विवाद अब टकराव में बदल गया है. यानी एक तरफ जहां एर्दोगन ईरान युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं, वहीं तुर्की ने सीरिया को सैन्य मदद देने का संकेत भी दिया है.

कुर्द लड़ाकों को क्यों खतरा मानता है तुर्की

तुर्की लंबे समय से उत्तरी सीरिया में सक्रिय सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (SDF) को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता रहा है. अंकारा का कहना है कि इस संगठन का संबंध प्रतिबंधित कुर्द संगठन पीकेके (PKK) से है. तुर्की और उसके सहयोगी देश पीकेके को आतंकवादी संगठन मानते हैं. इसी वजह से तुर्की कई बार उत्तरी सीरिया में सैन्य कार्रवाई कर चुका है और सीमा के पास कुर्द लड़ाकों की मौजूदगी को खत्म करना चाहता है.

तुर्की में विपक्ष का आरोप – ट्रंप की आलोचना से बच रहे एर्दोगन

तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी सीएचपी के नेता ओजगुर ओजेल ने एर्दोगन की नीति पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि एर्दोगन अमेरिका की कार्रवाई की खुलकर आलोचना करने से बच रहे हैं. विपक्ष का आरोप है कि एर्दोगन ने अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से भी परहेज किया है. उनका कहना है कि तुर्की सरकार अमेरिका के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहती, इसलिए वह अमेरिका-इजरायल के खिलाफ खुलकर बयान देने से बच रही है.

बदलते समीकरणों के बीच तुर्की की रणनीति क्या है?

मिडिल ईस्ट की जटिल राजनीति में तुर्की इस समय संतुलन साधने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है. एक ओर वह ईरान युद्ध को रोकने की अपील कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अपने सुरक्षा हितों को लेकर सख्त रुख भी बनाए हुए है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब ईरानी मिसाइलें तुर्की के एयरस्पेस के करीब पहुंचीं तो नाटो के डिफेंस सिस्टम की मदद से उन्हें रोक दिया गया. इसके बाद एर्दोगन ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि उकसाने वाले कदम क्षेत्रीय रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

क्या तुर्की दोहरी राजनीति कर रहा है?

विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की इस समय बेहद जटिल रणनीति पर काम कर रहा है. एक तरफ एर्दोगन ईरान के साथ पुराने रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ नाटो सदस्य होने के कारण उन्हें अमेरिका के साथ भी संतुलन बनाए रखना पड़ता है.कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ और नई सरकार पश्चिमी देशों के करीब चली गई, तो इससे तुर्की की क्षेत्रीय रणनीति प्रभावित हो सकती है. इसी वजह से एर्दोगन एक तरफ युद्ध रोकने की अपील करते हैं, लेकिन दूसरी ओर क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सख्त रुख भी अपनाते हैं. अब इसी बात पर उनकी नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि यह रणनीतिक मजबूरी है या फिर दोहरी राजनीति. हालात कुछ भी हो, लेकिन मौजूदा दौर में मुसलमानों की एकता का दावा करने वाले तुर्की के लिए ये मुश्किल वक्त है. लोग कह रहे हैं कि अमेरिका-इजराइल के सामने घुटने टेक दिए. अब देखते हैं आगे क्या होता है.