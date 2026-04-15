क्या है तुर्किये का ‘एनर्जी मास्टरप्लान’? एर्दोगन सरकार ईरान को करना चाहती है बाइपास; खाड़ी में बदल सकता है तेल-गैस का पूरा खेल

Turkey Energy Corridor Plan: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच तुर्किये एक बड़े ऊर्जा रणनीतिक बदलाव की तैयारी में जुटा है. नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, तुर्किये ऐसा पाइपलाइन नेटवर्क विकसित करना चाहता है जो ईरान को पूरी तरह बाइपास कर खाड़ी और यूरोप के बीच तेल और गैस सप्लाई का नया नक्शा तैयार करे. विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना न सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकती है, बल्कि ईरान की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति पर भी बड़ा असर डाल सकती है.

खाड़ी में बढ़ता एनर्जी वॉर

मिडिल ईस्ट के कई देश लंबे समय से ऊर्जा संसाधनों और नेतृत्व की दौड़ में शामिल हैं. मोहम्मद बिन सलमान जैसे नेता पहले ही ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपना चुके हैं. युद्ध और तनाव के मौजूदा माहौल में यह प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है, जहां हर देश ऊर्जा सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है.

क्या है तुर्किये का मास्टरप्लान

तुर्किये के ऊर्जा मंत्री अल्परस्लान बायरक्तार ने हाल ही में कई बड़े प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव रखा है. उनका फोकस इराक के तेल समृद्ध दक्षिणी क्षेत्र बसरा को तुर्किये के जरिए यूरोप से जोड़ने पर है. वर्तमान में इराक-तुर्किये पाइपलाइन किरकुक से तेल को तुर्किये के भूमध्यसागरीय बंदरगाह सेहान तक पहुंचाती है, जिसकी क्षमता 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक है. अब इस नेटवर्क को और विस्तार देने की योजना है.

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कतर-तुर्किये गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव

तुर्किये ने कतर से सीधे गैस सप्लाई के लिए एक नई पाइपलाइन का विचार भी फिर से सामने रखा है. यह पाइपलाइन सऊदी अरब, जॉर्डन और सीरिया के रास्ते तुर्किये तक पहुंचेगी और आगे यूरोप को गैस सप्लाई करेगी. हालिया घटनाओं में ईरान द्वारा तुर्किये के गैस प्लांट पर हमले और सप्लाई बाधित होने के बाद यह प्रस्ताव और अहम हो गया है. इससे तुर्किये को वैकल्पिक और स्थिर गैस सप्लाई का रास्ता मिल सकता है.

ईरान-तुर्किये तनाव के बीच कतर ऊर्जा ने अपने कई दीर्घकालिक LNG सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स पर ‘फोर्स मेज्योर’ लागू कर दिया है. इसका असर इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों पर पड़ा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है. ऐसे में तुर्किये का पाइपलाइन प्लान एक स्थायी समाधान के रूप में देखा जा रहा है.

ट्रांस-कैस्पियन पाइपलाइन से बदलेगा समीकरण

तुर्किये जिस एक और बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, वह है ट्रांस-कैस्पियन गैस पाइपलाइन. इस योजना के तहत तुर्कमेनिस्तान से गैस कैस्पियन सागर के रास्ते अजरबैजान और फिर यूरोप तक पहुंचाई जाएगी. अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो यूरोप की ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान पर निर्भरता लगभग खत्म हो सकती है.

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ईरान की बढ़ सकती है चुनौती

तुर्किये के ये सभी प्रयास सीधे तौर पर ईरान को क्षेत्रीय ऊर्जा समीकरण से बाहर करने की दिशा में देखे जा रहे हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स सफल होते हैं, तो ईरान की रणनीतिक अहमियत कम हो सकती है और उसकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है. मिडिल ईस्ट में ऊर्जा को लेकर चल रही ये नई रणनीतिक वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित कर सकती है.