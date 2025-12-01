तुर्की ने बढ़ाई भारत की टेंशन... इस घातक हथियार के दम पर करेगा नाक में दम, पाकिस्तान की मौज आई

Turkey Unmanned Fighter Jet: तुर्की ड्रोन सुपर पावर बन चुका है. वहीं अब इस कड़ी में उसने इतिहास रच दिया है. बता दें कि तुर्की के मानवरहित फाइटर जेट 'किज‍िलेल्‍मा' ने बिल्कुल सटीक और सफलतापूर्वक हवा में मिसाइल के जरिए एक विमान को मार गिराया है. इसके लिए किज‍िलेल्‍मा ने रडार गाइडेंस का उपयोग किया. बता दें कि दुनिया के विमानन इतिहास में तुर्की ऐसा कर पाने वाला पहला देश है, हालांकि तुर्की की यह उपलब्धि भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है.

तुर्की का नया हथियार

बता दें कि तुर्की ओर से यह परीक्षण सिनोप तट पर किया गया. इस दौरान किज‍िलेल्‍मा ने मुराद Aesa रडार की मदद ली और अपने टारगेट की पहचान कर बियांड विजुअल रेंज एयर टु एयर गोकदोगन मिसाइल के जरिए दुश्‍मन विमान को मार गिराया. इस परीक्षण के बाद से मानवरहित युद्ध की दुनिया में नए दौर की शुरुआत हो चुकी है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि भविष्य में तुर्की का यह विमान पाकिस्तान भी पहुंच सकता है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा है.

बढ़ेगा तुर्की का दबदबा?

तुर्की की दिग्‍गज ड्रोन कंपनी बायकर की ओर से यह मानवरहित फाइटर जेट 'किज‍िलेल्‍मा' को तैयार किया गया है. इसके CEO खुद तुर्की के राष्‍ट्रपति एर्दोगन के दामाद हैं. ऐसे में अब दुनियाभर में एर्दोगन का दबदबा बढ़ सकता है. 'CNN' की रिपोर्ट के मुताबिक इस टेस्ट के दौरान मिसाइल ने टारगेट ड्रोन को सटीक हिट किया और ध्वस्त कर दिया. तुर्की की ओर से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि किज‍िलेल्‍मा काफी लंबी दूरी से दुश्मन के विमान की पहचान कर सकता है.

भारत के लिए खतरा

तुर्की की यह सफलता भारत के लिए सिरदर्दी बन सकती है. बता दें कि एर्दोगन ने पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर ड्रोन दिए हैं, जिसमें T2 और अकिंसी ड्रोन शामिल हैं, जो जोरदार अटैक करने में माहिर हैं. TB2 ने यूक्रेन से लेकर आर्मेनिया तक जमकर तबाही मचाई है. वहीं यह देश पाकिस्तान का भी लगातार खुलकर सपोर्ट करता है. तुर्की के राष्‍ट्रपति एर्दोगन मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनने का सपना देख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान उनकी मदद कर सकता है. तुर्की ने पाक के अलावा बांग्लादेश और मालदीव जैसे भारत के पड़ोसी देशों को भी किलर ड्रोन दिलवाए हैं.