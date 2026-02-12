विपक्षी सांसदों ने घेरकर जस्टिस मिनिस्टर को पीट दिया, तुर्किये की संसद में घमाघम फाइट

संसद का सत्र चलता है तो तीखी नोकझोंक, हल्ला-गुल्ला तो होता है लेकिन तुर्किये में गजब हो गया. यहां की संसद में सांसद ने नवनियुक्त जस्टिस मिनिस्टर को घमाघम कई पंच मारे. वीडियो में दिखाई देता है कि विपक्ष के सांसदों ने पहले घेरा बनाया फिर मिनिस्टर को जमकर पीट दिया.

तुर्किये की पार्लियामेंट में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. विपक्षी नेता नए जस्टिस मिनिस्टर को शपथ लेने से रोकना चाह रहे थे. दरअसल, तुर्किये के राष्ट्रपति रीसेप तैयप एर्दोगन ने पूर्व चीफ प्रॉसिक्यूटर अकिन गुरलेक को इस पद पर नियुक्त किया था. विपक्षी सांसदों ने सुबह उन्हें पद की शपथ लेने से रोकने की कोशिश की. पहले वीडियो देखिए.

A routine oath-taking ceremony descended into a physical confrontation inside Turkey’s parliament, as lawmakers clashed over President Recep Tayyip Erdogan’s appointment of Akin Gurlek as justice minister@ShivanChanana and @BislaDiksha have more pic.twitter.com/DjY1J0CdYV Add Zee News as a Preferred Source — WION (@WIONews) February 12, 2026

वीडियो में दिखाई देता है कि खूब घूंसे चले. विपक्ष के सांसदों ने एक घेरा भी बना लिया था जिससे कोई मदद के लिए आगे न आ सके. अभी यह पता नहीं है कि हाथापाई में कोई घायल हुआ या नहीं. अभी मारपीट में शामिल नेताओं पर किसी ऐक्शन की भी जानकारी नहीं है.

विपक्षियों को सजा दिलाने का बदला?

2021 से इस्तांबुल के चीफ प्रॉसिक्यूटर के तौर पर गुरलेक काम कर रहे थे. उन्होंने कई जाने-माने विपक्षी नेताओं को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. वह मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (CHP) के सदस्यों से जुड़े कई ट्रायल में भी लीड प्रॉसिक्यूटर भी थे. पार्टी ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है.

सत्तारूढ़ सांसदों ने घेरा बनाकर दिलवाई शपथ

पार्लियामेंट के अंदर मारपीट के बावजूद गुरलेक ने थोड़ी देर बाद शपथ ले ली. उनके चारों ओर सत्तारूढ़ पार्टी के दूसरे सदस्य खड़े हुए और शपथ लेते समय सुरक्षा घेरा बनाए रखा.