'आप अच्छी लग रही हैं, लेकिन स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी...,' एर्दोगन की जॉर्जिया मेलोनी से खास अपील, मैक्रों ने लगाए ठहाके

World News In Hindi: इजिप्ट में बीती सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को अल शेख रिसॉर्ट में गाजा जंग खत्म करने को लेकर अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, इटालियन प्रधनमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, कतर के अमीर, जर्मनी के चांसलर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल हुए. सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने मेलोनी से उनकी स्मोकिंग की आदत को लेकर मजाकिया अंदाज में एक बात कही.

'मुझे आपकी स्मोकिंग छुड़वानी होगी...'

एर्दोगन ने सम्मेलन के दौरान मजाकिया लहजे में जॉर्जिया मेलोनी से कहा,' आप बेहद अच्छी लग रही हैं, लेकिन मुझे आपकी स्मोकिंग छुड़वानी होगी.' सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni arasında ilginç diyalog

"Sigarayı bıraktırmam lazım" pic.twitter.com/gG1t7yNhWo Add Zee News as a Preferred Source — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) October 13, 2025

वीडियो में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी पास खड़े नजर आ रहे हैं, जो एर्दोगन की बात सुनकर जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि यह असंभव है. इस पर मेलोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,' मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने स्मोकिंग छोड़ दी तो शायद मैं कम सामाजिक हो जाऊंगी. मैं किसी को मारना नहीं चाहती.'

नेतन्याहू नहीं हुए शामिल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एर्दोगन ने मजाक के बीच यह भी कहा कि उनका देश तुर्की धूम्रपान मुक्त भविष्य की दिशा में काम कर रहा है. ऐसे में वह जहां भी जाते हैं लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं. बता दें कि इस सम्मेलन में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अनुपस्थित रहे. उनके ऑफिस की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि नेतन्याहू इस सम्मेलन में शामिल नहीं होने वाले हैं.

गाजा में शांति

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने भी ऑनलाइन मैसेज भेजकर सभी पक्षों से संयम बरतने और ह्यूमैनिटेरियन ऐड बढ़ाने की अपील की. मिस्र में शर्म अल शेख की यह बैठक मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच एक महत्वपूर्ण डिप्लोमैसी प्लेटफॉर्म साबित हुआ है. यहां कई देशों ने माना की गाजा में स्थायी शांति तभी हो सकती है जब सारे पक्ष हिंसा को छोड़ बातचात का रास्ता अपनाएंगे.

FAQ

सम्मेलन में क्या हुआ?

अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उनकी स्मोकिंग की आदत को लेकर मजाक किया और कहा कि वह उन्हें धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे.



सम्मेलन का उद्देश्य क्या था?

सम्मेलन का उद्देश्य गाजा में शांति स्थापित करना और हिंसा को रोकने के लिए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करना था.