ट्रंप का दावा, रूस-यूक्रेन जंग को खत्म कर सकते हैं इस मुस्लिम बहुल देश के राष्ट्रपति

Russia-Ukraine War: साल 2022 से रूस और यूक्रेन की जंग जारी है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन दुनिया अभी भी इस वॉर को खत्म करने में नाकाम रही है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 14, 2025, 11:19 AM IST
Donald Trump on Recep Tayyip Erdogan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुस्लिम बहुल देश तुर्की के टॉप लीडर रजब तैयब एर्दोआन रूस और यूक्रेन (Russia-Ukraine War) के बीच जंग को खत्म करने में अहम रोल अदा सकते हैं. बीते सोमवार को मिस्र (Egypt) से व्हाइट हाउस (White House) लौटते वक्त एयर फोर्स वन (Air Force One) में मीडिया ने जब ट्रंप से पूछा गकि क्या नेता, खासकर एर्दोआन, रूस और यूक्रेन के बीच वॉर में मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा, "एर्दोआन ऐसा कर सकते हैं."

"एर्दोआन का सम्मान करता है रूस"
ट्रंप ने आगे कहा, "रूस उनका (एर्दोआन) सम्मान करता है." इससे पहले सोमवार को, ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी (Abdel Fattah el Sisi) ने गाजा सीजफायर पर दस्तखत करने के लिए मिस्र के रिसॉर्ट टाउन शर्म अल-शेख (Sharm El-Sheikh) में राष्ट्रपति एर्दोआन सहित 20 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स की मेजबानी की. 

मध्यस्थता के लिए तैयार है तुर्की
रूस-यूक्रेन जंग को खत्म करने की अपनी कोशिश जारी रखे हुए है, जो फरवरी 2022 में शुरू हुई थी. अंकारा ने कीव और मास्को से बातचीत के जरिए वॉर खत्म करने की गुजारिश है, और तुर्की अमन की नींव रखने के लिए मध्यस्थता सहित किसी भी पहल के लिए तैयार है.

जेलेंस्की से होगी ट्रंप की मुलाकात
बाद में, ट्रंप ने कंफर्म किया कि वो शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) से मुलाक़ात करेंगे. मिडिल ईस्ट से यूएस लौटते समय अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक पत्रकार के इस सवाल के जवाब में कहा, "मुझे ऐसा लगता है, हां." ये सवाल शुक्रवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी नेता की मेजबानी करने के बारे में था. इससे पहले, जेलेंस्की ने कहा कि एक यूक्रेनी डेलिगेशन कई मीटिंग्स के लिए अमेरिका रवाना हुआ है और कहा कि वो शुक्रवार को ट्रंप से मुलाक़ात करेंगे.

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या कहा?
जेलेंस्की ने एक्स पर कहा, "मुझे शुक्रवार को वाशिंगटन आकर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने का भी मौका मिलेगा. मुझे भरोसा है कि हम उन कई कदमों पर चर्चा करेंगे जिनका मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं. मैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी बातचीत और उनके समर्थन के लिए उनका आभारी हूं" उन्होंने जोर देकर कहा कि इस विजिट का मेन फोकस एयर डिफेंस और लंबी दूरी की क्षमताएं हैं, "जिसका मकसद अमन के लिए रूस पर दबाव बनाना है."

 

(इनपुट-रॉयटर्स)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

