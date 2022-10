Tayyip Erdogan Video: 'एक ही बच्चा...' जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने सांसद की पत्नी से पूछा अजीबोगरीब सवाल

Turkey President Tayyip Erdogan: तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की इन दिनों मीडिया में खूब चर्चा हो रही है. चर्चा में आने की वजह उनकी एक सलाह है जो उन्होंने बिन मांगे अपने एक सांसद को दी. अब उनके इस बयान को लेकर विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दरअसल, उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल हो रहे एक सांसद को कई लोगों के सामने ही अधिक बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली. इस मौके पर उस युवा सांसद की पत्नी भी वहां मौजूद थी. एर्दोगन की सलाह सुनकर वहां मौजूद हर कोई शख्स हैरान रह गया.

क्या है पूरा मामला

रिपोर्ट के मुताबिक, एर्दोगन की जस्टिस एंड डेवेलपमेंट पार्टी में मेहमत अली सिलेबी नाम के सांसद को शामिल होना था. वह पहले मुख्य विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नेता थे. बुधवार को वह एर्दोगन की पार्टी में शामिल हो रहे थे. इस मौके पर एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया था. इसमें मेहमत अली सिलेबी के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं. स्वागत के दौरान राष्ट्रपति एर्दोगन ने मेहमत अली सिलेबी से अचानक पूछ दिया कि आपके कितने बच्चे हैं. इसके जवाब में मेहमत ने कहा कि एक बच्चा है. यह सुनते ही एर्दोगन ने मेहमत की पत्नी से कहा कि बच्चे और होने चाहिए. यह सुनकर वह झेप गईं. मेहमत ने फौरन मोर्चा संभाला और जवाब दिया कि उनकी पत्नी पीएचडी की स्टूडेंट हैं. अभी बच्चा प्लान करना उनके करियर के लिए ठीक नहीं है. अभी उनके लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण है.

Mehmet Ali Celebi has recently joined Erdogan's party. The Turkish President met him and his wife on Wednesday, asking them about the number of their children.

When Erdogan heard that they only had one child, he asked for more, saying PKK-affiliated families have 5-10 children. pic.twitter.com/aDwYpMMt2F

— Karwan Faidhi Dri (@KarwanFaidhiDri) October 20, 2022