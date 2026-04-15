Advertisement
trendingNow13179899
Hindi Newsदुनियातुर्किये में लगातार दूसरे दिन स्कूल में फायरिंग, ताबड़तोड़ गोली बारी में एक की मौत और कई घायल

तुर्किये में लगातार दूसरे दिन स्कूल में फायरिंग, ताबड़तोड़ गोली बारी में एक की मौत और कई घायल

तुर्किये के कहरामनमारस प्रांत के स्कूल में गोलीबारी की खबर सामने आई है. तुर्किये में लगातार दूसरे दिन हुई इस प्रकार की घटना ने लोगों डरा दिया है. इस हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है. इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को दक्षिण-पूर्वी प्रांत सानलिउरफ़ा के एक स्कूल में एक पूर्व छात्र ने गोलीबारी की, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई थी. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 15, 2026, 06:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तुर्किये में लगातार दूसरे दिन स्कूल में फायरिंग, ताबड़तोड़ गोली बारी में एक की मौत और कई घायल

Turkey school shooting: तुर्किये में 24 घंटे में दूसरी बाद बदमाशों ने स्कूल को निशाना बनाते हुए फायरिंग की है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, दक्षिणी तुर्किये के कहरामनमारस प्रांत के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है. वहीं, कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है. 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ब्रॉडकास्टर NTV के हवाले से इस घटना की जानकारी दी है. बता दें कि तुर्किये में लगातार दूसरे दिन हुई इस प्रकार की घटना ने लोगों डरा दिया है. अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है. तुर्किये में स्कूलों में गोलीबारी की घटनाएं काफी कम होती हैं. 

एक की मौत और कई घायल 

इस मामले को लेक गवर्नर मुकर्रेम उनलुअर ने पत्रकारों से बताया कि कहरामनमारस प्रांत में हुई इस घटना में तीन छात्रों और एक शिक्षक की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि वह छात्र स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता था और उसने हमला करने के लिए अपने पिता की बंदूकें एक बैकपैक में छिपा रखी थीं।

Add Zee News as a Preferred Source

तुर्किये में बहुत कम होती हैं गोलीबारी की घटनाएं 

इस विभत्स घटना के बाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक एंबुलेंस स्कूल पहुंच रही है और गेट के पास पुलिस और लोगों की भीड़ जमा थी. तुर्किये के न्याय मंत्री अकिन गुरलेक ने एक्स पोस्ट में बताया कि हमले की जांच शुरू की जा चुकी है. 

एक दिन पहले भी हुई थी गोलीबारी 

गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को दक्षिण-पूर्वी प्रांत सानलिउरफ़ा के एक स्कूल में एक पूर्व छात्र ने गोलीबारी की. इस घटना में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई थी. मृतकों में 10 छात्र 4 शिक्षक और दो कैंटिन के स्टाफ शामिल थे. घटना के बाद हमलावर ने भी खुद को गोली मार ली थी. 

(यह भी पढ़ें: तुर्किये के स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में 16 लोग घायल; पुलिस के पकड़ते ही हमलावर ने खुद को भी उड़ाया)

 

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Turkey school shooting

Trending news

उपचार ही नहीं बातचीत भी है इलाज... मरीजों के घाव पर मरहम लगा सकते हैं आपके शब्द
Medical Communication
उपचार ही नहीं बातचीत भी है इलाज... मरीजों के घाव पर मरहम लगा सकते हैं आपके शब्द
अगले 48 घंटों में हीटवेव बरपाएगी कहर, IMD बड़ी की चेतावनी; इन राज्यों के लिए अलर्ट
Heat wave
अगले 48 घंटों में हीटवेव बरपाएगी कहर, IMD बड़ी की चेतावनी; इन राज्यों के लिए अलर्ट
पैसों की तंगी और परिवार में झगड़े... IT कंपनी में कैसे अपना टारगेट चुनते थे आरोपी?
TCS Case
पैसों की तंगी और परिवार में झगड़े... IT कंपनी में कैसे अपना टारगेट चुनते थे आरोपी?
तिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल
Jammu Kashmir
तिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल
पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला
Pawan Khera
पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला
पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सीएम के कान में क्या कहा? वायरल हो गई तस्वीर
Karnataka News
पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सीएम के कान में क्या कहा? वायरल हो गई तस्वीर
हम मुस्लिम गांव में नहीं जा सकते...शुभेंदु ने चुनाव से पहले किसे चेताया?
West Bengal Election 2026
हम मुस्लिम गांव में नहीं जा सकते...शुभेंदु ने चुनाव से पहले किसे चेताया?
सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
West Bengal Assembly Election 2026
सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
Telangana
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
Supreme Court
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक