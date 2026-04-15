तुर्किये में लगातार दूसरे दिन स्कूल में फायरिंग, ताबड़तोड़ गोली बारी में एक की मौत और कई घायल

तुर्किये के कहरामनमारस प्रांत के स्कूल में गोलीबारी की खबर सामने आई है. तुर्किये में लगातार दूसरे दिन हुई इस प्रकार की घटना ने लोगों डरा दिया है. इस हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है. इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को दक्षिण-पूर्वी प्रांत सानलिउरफ़ा के एक स्कूल में एक पूर्व छात्र ने गोलीबारी की, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई थी.
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Turkey school shooting: तुर्किये में 24 घंटे में दूसरी बाद बदमाशों ने स्कूल को निशाना बनाते हुए फायरिंग की है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, दक्षिणी तुर्किये के कहरामनमारस प्रांत के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है. वहीं, कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ब्रॉडकास्टर NTV के हवाले से इस घटना की जानकारी दी है. बता दें कि तुर्किये में लगातार दूसरे दिन हुई इस प्रकार की घटना ने लोगों डरा दिया है. अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है. तुर्किये में स्कूलों में गोलीबारी की घटनाएं काफी कम होती हैं.
इस मामले को लेक गवर्नर मुकर्रेम उनलुअर ने पत्रकारों से बताया कि कहरामनमारस प्रांत में हुई इस घटना में तीन छात्रों और एक शिक्षक की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि वह छात्र स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता था और उसने हमला करने के लिए अपने पिता की बंदूकें एक बैकपैक में छिपा रखी थीं।
इस विभत्स घटना के बाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक एंबुलेंस स्कूल पहुंच रही है और गेट के पास पुलिस और लोगों की भीड़ जमा थी. तुर्किये के न्याय मंत्री अकिन गुरलेक ने एक्स पोस्ट में बताया कि हमले की जांच शुरू की जा चुकी है.
गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को दक्षिण-पूर्वी प्रांत सानलिउरफ़ा के एक स्कूल में एक पूर्व छात्र ने गोलीबारी की. इस घटना में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई थी. मृतकों में 10 छात्र 4 शिक्षक और दो कैंटिन के स्टाफ शामिल थे. घटना के बाद हमलावर ने भी खुद को गोली मार ली थी.
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