गाजा के लिए तुर्की क्यों दिखा रहा इतनी दरियादिली? इजराइल से तोड़ डाले व्यापार संबंध, मुस्लिम देशों को क्या बताना चाहते हैं रेसेप तईप एर्दोगन

तुर्की ने गाजा में इजराइल के युद्ध की निंदा करते हुए देश के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं. तुर्की ने अब इजराइल के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है. और इजराइल से जुड़ी सभी समुद्री यातायात को भी प्रतिबंधित कर दिया है. तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने शुक्रवार को संसद में इजराइल पर गाजा युद्ध को लेकर चल रही विशेष बहस के दौरान इन फैसलों की पुष्टि की. फिदान ने कहा, “हमने इजराइल से अपने व्यापार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. हम तुर्की के जहाजों को इजराइल के बंदरगाहों पर जाने की अनुमति नहीं देते. हम उनके विमानों को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं.”

तुर्की ने गाजा में इजराइल के हमलों को लेकर अपनी कड़ी आलोचना की है और उसे पलस्तीन में नरसंहार करने का आरोप लगाया है, हालांकि इजराइल इस आरोप से इनकार करता है. तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोआन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की है और उनके कार्यों को नरसंहार करार दिया है. तुर्की ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह गाजा के मसले पर चुप बैठने वालों में से नहीं है. गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के विरोध में तुर्की ने अब इजराइल से अपने तमाम व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को न सिर्फ सस्पेंड किया है, बल्कि पूरी तरह तोड़ भी दिया है. सवाल यह उठ रहा है कि आखिर तुर्की इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहा है? और क्या राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोआन मुस्लिम दुनिया को कोई खास संदेश देना चाहते हैं?

इजराइल पर तुर्की की दो टूक

तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने हाल ही में संसद में ऐलान किया कि तुर्की ने इजराइल से अपने तमाम व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए हैं. न तो इजराइली जहाज अब तुर्की के बंदरगाहों पर आ सकेंगे, और न ही उनके विमान तुर्की के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर पाएंगे. इसके साथ ही इजराइल को किसी भी तरह का हथियार या सैन्य सामग्री ले जाने वाले जहाजों को तुर्की की जमीन या समुद्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर वैश्विक स्तर पर बहस जारी है. पर तुर्की, आलोचना तक सीमित नहीं रहा उसने ठोस कदम उठाकर खुद को अलग दिखाया है.

गाजा के लिए हवाई सहायता की तैयारी

तुर्की ने यह भी साफ कर दिया है कि वह गाजा में फंसे नागरिकों को मानवीय मदद पहुंचाने के लिए तैयार है. एयरड्रॉप के जरिए खाना, दवाइयां और जरूरी सामान भेजने की तैयारी हो चुकी है, और सिर्फ जॉर्डन की मंजूरी का इंतजार है. विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि हमारे विमान तैयार हैं, जॉर्डन से हरी झंडी मिलते ही गाजा में सहायता पहुंचाई जाएगी.

नेतन्याहू की तुलना हिटलर से

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोआन ने इजराइल पर सिर्फ नीति आधारित नहीं, बल्कि वैचारिक हमला भी किया है. उन्होंने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना सीधे-सीधे हिटलर से कर डाली और गाजा में हो रही कार्रवाई को “नरसंहार” कहा. इस बयान के बाद तुर्की का संदेश पूरी दुनिया में गूंज उठा.

क्या मुस्लिम देशों के लिए है कोई संकेत?

तुर्की के इस कदम को केवल इजराइल विरोधी स्टैंड नहीं माना जा सकता. ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है, खासकर उन मुस्लिम देशों के लिए जो गाजा संकट पर या तो खामोश हैं या फिर केवल बयानबाजी तक सीमित हैं.

$7 अरब का व्यापार खतरे में

2023 में तुर्की और इजराइल के बीच करीब $7 बिलियन का व्यापार हुआ था, लेकिन अब यह पूरी तरह ठप हो गया है. इससे दोनों देशों को आर्थिक नुकसान होगा, पर तुर्की ने ये नुकसान सहने का फैसला लिया है. यह दिखाने के लिए कि वह सिर्फ बोलता नहीं, करता भी है.