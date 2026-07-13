C-Section किया तो इस मुस्लिम देश ने 100 डॉक्टरों को कर दिया सस्पेंड, 'नेचुरल बर्थ' के तहत लिया एक्शन

तुर्किये में सी-सेक्शन (Cesarean Section) को लेकर सरकार की सख्ती अब खुलकर सामने आने लगी है. देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 से अधिक प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों (ऑब्स्टेट्रिशियन-गायनेकोलॉजिस्ट) पर कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना लगाया है. इतना ही नहीं, कई डॉक्टरों को अस्थायी रूप से क्लीनिकल ड्यूटी से भी हटा दिया गया है और उन्हें दोबारा विशेष प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया गया है. इस फैसले के बाद देशभर में डॉक्टरों और मेडिकल संगठनों के बीच नाराजगी बढ़ गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, जिन डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है, उन पर आरोप है कि उन्होंने सामान्य प्रसव की बजाय जरूरत से ज्यादा सी-सेक्शन किए. स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे मामलों में आर्थिक दंड, अस्थायी निलंबन और अनिवार्य पुनः प्रशिक्षण जैसी सख्त कार्रवाई की है. तुर्किये के कई मेडिकल संगठनों ने भी पुष्टि की है कि बड़ी संख्या में स्त्री रोग विशेषज्ञ इस कार्रवाई की जद में आए हैं. उनका कहना है कि सरकार का यह कदम डॉक्टरों के पेशेवर फैसलों में दखल जैसा है.
दरअसल, अप्रैल 2025 में तुर्किये सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए निजी अस्पतालों में बिना चिकित्सकीय आवश्यकता के होने वाले वैकल्पिक (Elective) सी-सेक्शन पर रोक लगा दी थी. सरकार का कहना है कि यदि मां या बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं है, तो सामान्य प्रसव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. यह फैसला राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन की 'डिकेड ऑफ द फैमिली' (परिवार का दशक) पहल का हिस्सा माना जा रहा है. इस अभियान का मकसद देश में लगातार घट रही जन्म दर को बढ़ाना और प्राकृतिक प्रसव को प्रोत्साहित करना है.
अंटाल्या चैंबर ऑफ फिजिशियंस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा कि देश में सी-सेक्शन की ऊंची दर को आधार बनाकर कई डॉक्टरों को चेतावनी दी गई, अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई, अस्थायी रूप से काम से रोका गया और गर्भावस्था संबंधी अतिरिक्त प्रशिक्षण लेने के लिए बाध्य किया गया. हालांकि, तुर्किये मेडिकल एसोसिएशन (TTB) की वरिष्ठ पदाधिकारी डॉ. आयशे गुल्टेकिंगिल ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि केवल डॉक्टरों पर कार्रवाई करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि यह एक व्यापक और स्ट्रक्चरल चुनौती है. उन्होंने कहा कि किसी महिला का प्रसव किस तरीके से होगा, यह केवल डॉक्टर की पसंद का मामला नहीं होता. इसके पीछे स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, अस्पतालों की कार्यप्रणाली, मरीज की स्थिति और कई अन्य चिकित्सा कारण भी जिम्मेदार होते हैं.
तुर्किये सरकार की 'नेचुरल बर्थ' (Natural Birth) नीति का उद्देश्य महिलाओं में सामान्य (वजाइनल) प्रसव को बढ़ावा देना और अनावश्यक सी-सेक्शन (Cesarean/C-section) की संख्या कम करना है.
तुर्किये के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल के वर्षों में ऐसी कई पहल शुरू की हैं जिनका मकसद है कि:
जहां चिकित्सकीय रूप से संभव हो, वहां सामान्य प्रसव को प्राथमिकता दी जाए.
केवल चिकित्सकीय आवश्यकता होने पर ही सी-सेक्शन किया जाए.
गर्भवती महिलाओं को सामान्य प्रसव के लाभों के बारे में जागरूक किया जाए.
अस्पतालों और डॉक्टरों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रसव प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया जाए.
तुर्किये लंबे समय से उन देशों में शामिल रहा है जहां सी-सेक्शन की दर काफी अधिक रही है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि:
बिना चिकित्सकीय जरूरत के सी-सेक्शन से मां और शिशु दोनों के लिए अनावश्यक जोखिम बढ़ सकते हैं.
सामान्य प्रसव के बाद मां अपेक्षाकृत जल्दी स्वस्थ हो सकती है.
स्वास्थ्य व्यवस्था पर आर्थिक बोझ भी कम हो सकता है.
इस नीति को लेकर बहस भी हुई है. आलोचकों का कहना है कि:
महिलाओं को प्रसव का तरीका चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए.
सरकार को व्यक्तिगत चिकित्सा निर्णयों में अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.
हर गर्भावस्था अलग होती है, इसलिए प्रसव का तरीका डॉक्टर और गर्भवती महिला मिलकर तय करें.
वहीं सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य सी-सेक्शन पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि अनावश्यक सर्जरी को कम करना और सामान्य प्रसव को प्रोत्साहित करना है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि सी-सेक्शन तब किया जाना चाहिए जब उसकी चिकित्सकीय आवश्यकता हो. संगठन यह भी मानता है कि केवल सी-सेक्शन की दर बढ़ाना बेहतर मातृ या नवजात स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है. तुर्किये की 'नेचुरल बर्थ' नीति का मूल उद्देश्य सामान्य प्रसव को बढ़ावा देना और अनावश्यक सी-सेक्शन को कम करना है. हालांकि, इस नीति ने महिलाओं की प्रजनन स्वतंत्रता, चिकित्सा निर्णयों और सरकारी हस्तक्षेप को लेकर सार्वजनिक बहस भी छेड़ दी है.
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के 38 सदस्य देशों में तुर्किये सी-सेक्शन की सबसे ऊंची दर वाले देशों में पहले स्थान पर है. उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में देश में हर 1,000 जीवित जन्मों में लगभग 615 बच्चों का जन्म सी-सेक्शन के जरिए हुआ. यानी कुल प्रसवों में करीब 61.5 प्रतिशत मामलों में ऑपरेशन से डिलीवरी की गई.
एक ओर सरकार का मानना है कि अनावश्यक सी-सेक्शन पर रोक लगाकर प्राकृतिक प्रसव को बढ़ावा देना जरूरी है, वहीं डॉक्टरों का कहना है कि प्रसव का तरीका चिकित्सा जरूरतों के आधार पर तय होना चाहिए, न कि प्रशासनिक दबाव में. ऐसे में तुर्किये में यह मुद्दा अब केवल स्वास्थ्य नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डॉक्टरों की पेशेवर स्वतंत्रता और सरकारी हस्तक्षेप पर भी बहस का विषय बन गया है.