तुर्की के समंदर में टैंकर्स में ब्लास्ट से लगी आग, जानिए 25 क्रू मेंबर्स का क्या हुआ हाल

Turkey Tankers Blast: तुर्की के अधिकारियों और सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार 29 नवंबर 2025 को ब्लैक सी (Black Sea) में तुर्की के बोस्फोरस स्ट्रेट (Bosphorus strait) के पास रूस के शैडो फ्लीट के दो टैंकरों में धमाके हुए, जिससे जहाजों में आग लग गई और उन पर सवार लोगों के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया.

सभी क्रू मेंबर्स सेफ

तुर्की के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने कहा कि 274 मीटर लंबे टैंकर कैरोस (Kairos) में मिस्र (Egypt) से रूस (Russia) जाते समय ब्लैक सी में धमाका हुआ और आग लग गई. ये भी बताया गया कि दो तेज रेस्क्यू बोट, एक टगबोट और एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स वेसल को तुरंत मौके पर भेजा गया और उसमें सवार 25 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया.

बाहरी टक्कर की खबर

तुर्की के मैरीटाइम अफेयर्स डायरेक्टरेट ने कहा कि कैरोस रूस के नोवोरोस्सिय्स्क पोर्ट (Novorossiysk port) की तरफ जा रहा था, जब उसने तुर्की तट से 28 नॉटिकल मील दूर "बाहरी टक्कर" से आग लगने की खबर दी. इसमें कहा गया है कि एक और टैंकर, विराट, कथित तौर पर ब्लैक सी में पूरब में, तकरीबन 35 नॉटिकल मील दूर टकरा गया था, और रेस्क्यू यूनिट और एक कमर्शियल जहाज को मौके पर भेजा गया.

धुआं-धुआं दिखा

इसमें आगे कहा गया कि इंजन रूम में भारी धुआं देखा गया, लेकिन जहाज पर सवार 20 लोग सुरक्षित थे. एलएसईजी डेटा के मुताबिक, काइरोस और विराट दोनों जहाजो पर रूस के 2022 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले के बाद लगाए गए बैन की लिस्ट में हैं.

हाल में कई ऐसी घटनाएं हुईं

हाल के सालों में ब्लैक सी में जहाजो के माइन से टकराने की घटनाएं हुई हैं और कुछ माइन बहती हुई पाई गई हैं. ट्रिबेका शिपिंग एजेंसी ने कहा कि जब ये घटना हुई, तब काइरोस गैम्बियन झंडे (Gambian flag) के नीचे और बैलास्ट में चल रहा था. इसमें कहा गया कि रिपोर्ट्स से पता चला है कि जहाज शायद एक माइन से टकरा गया है और उसके डूबने का खतरा है. एजेंसी ने कहा कि स्ट्रेट से शिपिंग ट्रैफिक जारी रहा.

(इनपुट-रॉयटर्स)