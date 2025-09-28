यहां दूर-दूर तक दिखती हैं सफेद चादरें, झरने के ऊपर बना है 'रूई का पहाड़', क्यों इस प्लेस की दीवानी है दुनिया?

Turkey Tourist Places: दुनियाभर में ऐसी कई जगहें है जो पर्यटकों को काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं. यहां पर लोग अपने परिजनों के साथ घूमने- टहलने के लिए जाते हैं, ऐसे ही हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं तुर्किए की उस जगह से जो सैलानियों को काफी ज्यादा लुभाती है. ये अपनी अनोखी खूबसूरती के लिए पूरे दुनिया में फेमस है. ये जगह है पमुक्कले जिसे स्थानीय लोग कॉटन कैसल यानी कपास का किला भी कहते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

बर्फ की चादर

दूर से देखने पर ये स्थान बिल्कुल एक सफेद पहाड़ की तरह लगता है. ऐसे लगता है कि जैसे बर्फ की वादियां हैं, जहां तक लोगों की नजरें जाती हैं बर्फ की चादरें ही नजर आती हैं. हालांकि ये पहाड़ ट्रैवर्टाइन नाम के खनिज से बने हुए हैं जो पमुक्कले तुर्की के डेनिजली प्रांत में स्थित. इसे थर्मल स्पा के रूप में भी जाना जाता है. यहां पर गरम पानी बहता रहता है. ऐसा कहा जाता है कि गरम पानी के ये झरने काफी गुणों से भरे हैं.

औषधीय गुणों से भरपूर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोमन साम्राज्य के समय से ही लोग इस पानी का इस्तेमाल बीमारियों से राहत पाने के लिए करते रहे हैं. औषधीय गुणों और सुंदरता को देखते हुए पमुक्कले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया है. यहां पर पहाड़ों की सीढ़ीनुमा संरचना बनी है जहां पर गरम पानी चट्टानों से नीचे की ओर बहता है. यहां के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं जो जमकर परत बना देते हैं. धीरे-धीरे ये परतें मोटी हो जाती हैं और सैलानियों के लिए आकर्षक का केंद्र बन जाती हैं.

तालाबों में नहाते हैं लोग

यहां आने वाले कुछ लोग यहां के तालाबों में नहाते हैं और थर्मल पानी का मजा लेते हैं, इसके पानी से उन्हें कई बीमारियों से निजात भी मिलती है. ऐसा कहा जाता है कि लोगों की स्किन से जुड़ी हुई दिक्कतें भी दूर हो जाती है.