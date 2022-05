Russia-Ukraine War: NATO में फिनलैंड और स्वीडन की एंट्री रोकने जा रहा तुर्की! दुनिया को बताई असल वजह

Russia-Ukraine War: रूस के कोप से बचने के लिए नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहे फिनलैंड और स्वीडन की चाहत अधूरी रह सकती है. तुर्की (Turkey) ने दोनों देशों को NATO में शामिल होने से रोकने का संकेत दिया है. उसने पहली बार इसकी वजह भी स्पष्ट की हैं.