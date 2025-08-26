225 की रफ्तार पर चलाई कार, मंत्री ने नियम बनाकर खुद ही तोड़ा, वीडियो हुआ वायरल तो भरना पड़ा भारी जुर्माना
Turkey: तुर्की के परिवहन मंत्री अब्दुलकादिर उरलोग्लु को हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना भारी पड़ गया. परिवहन मंत्री का हाईवे पर तेज गति से गाड़ी चलाने का एक वायरल वीडियो वायरल हो गया. इसके बाद अफसरों ने उनपर भारी जुर्माना लगाया है. मंत्री ने खुद ही हाईवे पर 225 किमी/घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए एक ये वीडियो पोस्ट किया था.

 

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:50 PM IST
Viral News: तुर्की के परिवहन मंत्री अब्दुलकादिर उरलोग्लु को हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना भारी पड़ गया है. मंत्री ने खुद अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें वह अंकारा-निग्द हाईवे पर 225 किमी/घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, जो कानूनी सीमा के लगभग दोगुना था. वीडियो में वह फोक संगीत और राष्ट्रपति रजब तैयप एर्दोगान के बयानों को सुनते हुए गाड़ी स्पीड में चलाते हुए दिख रहे हैं और फास्ट लेन में बाकी गाड़ियों पीछे चोड़ते हुए हुए हवा की तरह आगे निकल रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ट्रफिक पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और भारी जुर्माना लगाया.वहीं, मंत्री की इस हरकत को लेकर लोगों में गुस्सा फैल गया. कई इंटरनेट यूजर्स ने परिवहन मंत्री की 225 किमी/घंटा रफ्तार पर गाड़ी चलाने की आलोचना की और सवाल किया कि क्या एक सरकारी अफसर के लिए ऐसा मिसाल ठीक है. इसके अलावा, वीडियो ने ट्रैफिक पुलिस के लिए भी चिंता बढ़ा दी, और उन्होंने अंकारा के बाहर इस इलाके में गति सीमा तोड़ने के लिए मंत्री पर 9,267 लीरा ($280) यानी 24,534 भारतीय रूपये का जुर्माना ठोका है.

परिवहन मंत्री ने गलती के लिए माफी मांगी

परिवहन मंत्री ने बाद में अफसरों और तुर्की जनता से माफी मांगी. उरलोग्लु ने कबूल किया कि उन्होंने अनजाने में गति सीमा पार की और इस गलती के लिए अफसोस जाहिर किया. साथ ही, फ्यूचर में और सावधानी बरतने का वादा किया. मंत्री ने अपने ऑफिशियल सोशल हैंडल पर लिखा, 'मैंने अंकारा-निग्द हाईवे की हाल की स्थिति देखने के लिए गाड़ी चलाई. इस दौरान, मैं अनजाने में थोड़ी देर के लिए गति सीमा पार कर बैठा. संबंधित वीडियो के साथ, मैंने असल में खुद को रिपोर्ट किया है.' गति सीमा का पालन करना सभी के लिए बेहद जरूरी है. हमारे हाईवे जेंडरमेरी द्वारा आवश्यक जुर्माना लगाया गया है. मैं जनता को बताना चाहता हूं कि अब से मैं और ज्यादा सावधान रहूंगा.'

तुर्की के लोगों ने परिवहन मंत्री के बारे में क्या कहा?

हालांकि, मंत्री के माफीनामे बाद भी लोगों का गु्स्सा नहीं थमा. एक एक्स यूजर ने मंत्री से पूछा कि क्या उनकी टीम में किसी ने उन्हें ट्रैफिक उल्लंघन का वीडियो पोस्ट करने के खिलाफ चेतावनी नहीं दी. उन्होंने लिखा, 'प्रिय मंत्री जी, मैं सचमुच जानना चाहता हूं. क्या आपकी टीम में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो कहे कि मंत्री जी, ऐसा लगता है कि आपने इस वीडियो में गति सीमा पार कर ली है. इसे शेयर करने से समस्याएं पैदा हो सकती हैं. या जो इस उल्लंघन का पता लगा सके? अगर ऐसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि यह गति सीमा का उल्लंघन करने से कहीं ज़्यादा बड़ा मुद्दा है.'

मंत्री से इस्तीफे की मांग

एक अन्य ने तो मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा, 'अगर हाईवे पर नियम बनाने वाला कोई शख्स नियम तोड़ता है, तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. मैं आपको सम्मानजनक इस्तीफा देने के लिए आमंत्रित करता हूं. आपने खुद रिपोर्ट नहीं की; प्रतिक्रियाओं के कारण आपको जुर्माना भरना पड़ा. मुझे उम्मीद है कि आप जुर्माना लिखने वाले कर्मचारियों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे.'

