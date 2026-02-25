तुर्की का F-16 लड़ाकू विमान बना आग का गोला, हाईवे के पास क्रैश; पायलट की मौत से हड़कंप, तबाही का खौफनाक वीडियो आया सामने

Turkish F-16 fighter jet crashes: तुर्की से आई खबर ने पूरे देश को हिला दिया है. Associated Press (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की एयरफोर्स का F-16 लड़ाकू विमान बुधवार तड़के हादसे का शिकार हो गया. विमान ने पश्चिमी तुर्की के बालिकेसिर प्रांत स्थित 9वीं मेन जेट बेस से उड़ान भरी थी. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उड़ान के कुछ ही मिनट बाद विमान का रडार और रेडियो संपर्क अचानक टूट गया. कंट्रोल रूम ने तुरंत अलर्ट जारी किया और खोज अभियान शुरू कर दिया गया.

An F-16 fighter jet operated by the Turkish Air Force crashed during a training flight near Balıkesir in western Turkey tonight. The pilot reportedly perished. Add Zee News as a Preferred Source The plane belonged to the 9th Main Jet Base Command. pic.twitter.com/U9OsrK3wBS — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) February 24, 2026

हाईवे के पास गिरा विमान, बना आग का गोला

स्थानीय मीडिया के अनुसार लड़ाकू विमान इस्तांबुल-इजमिर हाईवे के पास जाकर गिरा. क्रैश इतना जबरदस्त था कि विमान जमीन से टकराते ही आग के गोले में बदल गया. धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई और मलबा बड़े इलाके में फैल गया. हुर्रियत अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर तुरंत पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमों को भेजा गया. सुरक्षा कारणों से आसपास का इलाका कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है.

पायलट की मौत, देश में शोक

तुर्की रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में पुष्टि की कि हादसे में पायलट की मौत हो गई. मंत्रालय ने पायलट को 'शहीद' बताते हुए श्रद्धांजलि दी. बचाव दल को मलबा जल्दी मिल गया था, लेकिन पायलट को बचाया नहीं जा सका. सोशल मीडिया पर लोगों ने पायलट के सम्मान में संदेश लिखे और घटना पर दुख जताया है.

क्या थी हादसे की वजह?

फिलहाल क्रैश की असली वजह साफ नहीं हो पाई है. रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि एक विशेष जांच टीम बनाई गई है, जो तकनीकी खराबी, मौसम और अन्य संभावित कारणों की जांच करेगी. रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी. विशेषज्ञों का कहना है कि सैन्य विमानों में सुरक्षा मानक बेहद सख्त होते हैं, इसलिए हर पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी.

सुरक्षा और सैन्य तैयारियों पर उठे सवाल

इस हादसे के बाद तुर्की की वायु सुरक्षा और सैन्य उपकरणों की स्थिति को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.