/आसमानी तूफान का तांडव: हवा में हाहाकार! टर्बुलेंस से Turkish Airlines की फ्लाइट में लैंडिंग से पहले चीख पुकार

इस्तांबुल से ट्यूनीशिया जा रही टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट को खराब मौसम के चलते लैंडिंग की कई कोशिशें नाकाम होने के बाद दूसरे एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट करना पड़ा. तूफानी मौसम के बीच जब विमान नीचे उतर रहा था, तभी एयर टर्बुलेंस की वजह से लगे तेज झटकों से यात्रियों में दहशत फैल गई. इस घटनाक्रम का एक वीडियो सामने आया है.
केबिन के अंदर के वीडियो में लोगों को डर के मारे चीखते हुए सुना जा सकता है. हालांकि, बाद में विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और किसी के घायल होने की खबर नहीं है. इस फ्लाइट गुरुवार, 10 सितंबर को ट्यूनिस कार्थेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाली थी. इसी दौरान विमान को रास्ते में बेहद तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा.
इस्तांबुल से ट्यूनीशिया जा रही इस फ्लाइट में अपनी मां के साथ सफर कर रहीं यात्री मरीना मैस्काया ने बताया कि लैंडिंग की कई कोशिशों के दौरान विमान बुरी तरह हिलने लगा. उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे पहले कभी अपनी जान को लेकर इतना डर महसूस नहीं किया था.
मैस्काया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया. इसमें यात्री अपनी सीटों को कसकर पकड़े नजर आए, जबकि विमान के तेज झटकों के बीच पूरे केबिन में चीख पुकार सुनाई दे रही थी.
टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट में टर्बुलेंस के दौरान जान बचने के बाद खुशी मनाते लोग.#TurkishAirlines, #flightemergancy #IstanbulTunisiaflight, #stormlanding, #severeturbulence, #TunisCarthageAirport, #EnfidhaHammametAirport, #flightdiversion, #passengerscream, #aviationincident, pic.twitter.com/Yel2tVS1IL
— Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) September 14, 2026
उन्होंने बताया कि उड़ान का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे ही विमान नीचे उतरना शुरू हुआ, हालात अचानक बेहद डरावने हो गए. मैस्काया के मुताबिक, पायलट ने तूफानी मौसम के बीच ट्यूनिस कार्थेज एयरपोर्ट पर विमान उतारने की तीन बार कोशिश की. विमान को कुछ देर इलाके के ऊपर चक्कर भी लगाना पड़ा, जिसके बाद एक और कोशिश की गई.
उन्होंने बताया कि हर बार विमान को तेज झटके लगे और तीसरी कोशिश के दौरान उन्हें ऐसा लगा जैसे विमान अचानक तेजी से नीचे जाने लगा हो. खराब मौसम को देखते हुए आखिरकार विमान का रुख बदलकर ट्यूनिस से करीब 60 मील दक्षिण में स्थित एनफिधा हम्मामेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर कर दिया गया. लैंडिंग की नाकाम कोशिशों और खतरनाक टर्बुलेंस के बावजूद विमान ने वैकल्पिक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. हालांकि इस घटना में किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है.
4 अगस्त 2026 को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान (AI-2379) में अचानक भयंकर टर्बुलेंस (हवा के तेज झोंके) के चलते विमान 300 फीट नीचे आ गया था. अचानक आए झटकों के कारण विमान के केबिन की छत और सीटों के ऊपरी हिस्से में कुछ दरारें आ गई थीं. एयर टर्बुलेंस की उस घटना में कई पैसेंजर्स घायल हो गए थे. एक के कान से खून निकल रहा था. कुल 17 लोग, जिनमें 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स घायल हुए थे, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.