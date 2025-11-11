Tukriye Plane Crash Video: गोल-गोल घूमा, तेजी से नीचे गिरा और बना आग का गोला ...जॉर्जिया में तुर्किये एयरफोर्स का प्लेन क्रैश

Turkiye Plane Crash: मंत्रालय ने बताया कि जॉर्जियाई अधिकारियों के साथ मिलकर जांच और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं. यह साफ नहीं है कि एयरक्राफ्ट में कितने क्रू मेंबर सवार थे. हालांकि कुछ स्थानीय मीडिया क्रू मेंबर्स की संख्या 20 बता रहे हैं.
Turkiye Airforce Plane Crash: तुर्किये वायुसेना का मालवाहक विमान जॉर्जिया में दुर्घटना का शिकार हो गया. राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि अजरबैजान से वापस तुर्किये लौट रहा एयर फोर्स का सी-130 मिलिट्री कार्गो विमान जॉर्जिया में क्रैश हो गया.
मंत्रालय ने बताया कि जॉर्जियाई अधिकारियों के साथ मिलकर जांच और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं. यह साफ नहीं है कि एयरक्राफ्ट में कितने क्रू मेंबर सवार थे. हालांकि कुछ स्थानीय मीडिया क्रू मेंबर्स की संख्या 20 बता रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तुर्की रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'हमारा सी-130 मिलिट्री कार्गो प्लेन, जो घर लौटने के लिए अजरबैजान से उड़ा था, जॉर्जिया-अजरबैजान सीमा पर क्रैश हो गया.'
जॉर्जिया की सीमा से 5 किमी दूर गिरा जहाज
एक बयान में, जॉर्जिया के गृह मंत्रालय ने एक तुर्किये मिलिट्री एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि की. मंत्रालय ने कहा कि यह अजरबैजान के साथ जॉर्जिया की राज्य सीमा से लगभग 5 किलोमीटर (3 मील) दूर गिरा.
इस बीच, राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने राजधानी अंकारा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कार्गो प्लेन क्रैश में कम से कम नुकसान हुआ होगा. उन्होंने इस हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि तुर्किये अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं.
सामने आया विमान का वीडियो
तुर्किये के न्यूज चैनलों पर कुछ वीडियो फुटेज रिलीज किए गए. जिनमें विमान नीचे की ओर गिरता और अपने पीछे सफेद धुएं का निशान छोड़ता दिखाई दे रहा था.
अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भी एक शोक पत्र में सैनिकों की मौत पर गहरा दुख जताया. अजरबैजान ने मिलिट्री कार्गो प्लेन के बचाव अभियान में मदद की भी पेशकश की है.
लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है सी-130
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन का बनाया सी-130, 1964 से तुर्की एयर फोर्स के बेड़े का हिस्सा रहा है. तुर्किये अभी 19 सी-130ई और सी-130बी हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है.
अक्टूबर में, रक्षा मंत्रालय ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के मकसद से ब्रिटेन से 12 और सी-130जे सुपर हरक्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की योजनाओं का ऐलान किया था.
(इनपुट-IANS)