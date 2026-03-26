रूस से कच्चा तेल ला रहे तुर्किए के तेल टैंकर पर काला सागर में 'रहस्यमयी' हमला, अनमैन्ड व्हीकल से बनाया निशाना

Turkey Oil Tanker Attack News: ईरान जंग के बीच रूस से कच्चा तेल ला रहे तुर्किए के तेल टैंकर पर काला सागर में 'रहस्यमयी' हमला हुआ है. गुरुवार सुबह उसे अनमैन्ड व्हीकल से बनाया निशाना बनाया गया, जिससे उसके इंजन को ध्वस्त किया जा सके.
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Turkey Oil Tanker Attack in Black Sea: ईरान के साथ चल रही यूएस-इजरायल की जंग के बीच तुर्किए के तेल टैंकर पर भी हमला हुआ है. यह हमला किसने किया, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. तुर्किए के परिवहन मंत्री अब्दुल कादिर उरालोग्लू ने बताया कि उनके देश की कंपनी के संचालन वाले तेल टैंकर पर गुरुवार सुबह ब्लैक सी यानी काला सागर में हमला किया गया. घटना के वक्त तेल टैंकर रूस से कच्चा तेल लेकर देश वापस आ रहा था. उन्होंने कहा कि यह हमला संभवतः एक अनमैन्ड सरफेस व्हीकल (बिना चालक वाली सतही नाव) से अंजाम दिया गया.
एक टेलीविजन इंटरव्यू में मंत्री ने कहा, 'रूस से कच्चा तेल लेकर आ रहे सिएरा लियोन के झंडे वाले जहाज पर गुरुवार सुबह अटैक किया गया. इस जहाज का संचालन एक तुर्की कंपनी कर रही है. जहाज के क्रू मेंबर की ओर से अपने इंजन रूम में विस्फोट की सूचना हमारे इमरजेंसी कॉल सेंटर को दी गई. सूचना मिलते ही हमने घटनास्थल पर जरूरी यूनिट्स भेज दी और अब वहां की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'हमारा मानना है कि इस हमले में विशेष रूप से इंजन रूम को निशाना बनाया गया था. यह हमला संभवत: ड्रोन से नहीं, बल्कि पानी पर चलने वाले अनमैन्ड सरफेस व्हीकल के जरिए किया गया. ऐसा लगता है कि इसके जरिए जहाज को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देने की योजना थी. लेकिन हमने उनके प्लान को विफल कर दिया.'
अपने इंटरव्यू में मंत्री ने यह नहीं बताया कि हमले के वक्त वह टैंकर तुर्की के जल क्षेत्र में था या नहीं. हालांकि, स्थानीय मीडिया का कहना है कि यह हमला बोस्फोरस जलडमरूमध्य से करीब 30 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हुआ. इस हमले के बाद तुर्किए में हैरानी और असुरक्षा की स्थिति देखने को मिल रही है.
बताते चलें कि ब्लैक सी वही समुद्र है, जिसके उत्तरी तट पर बसे रूस और यूक्रेन आपस में 4 साल से लड़ रहे हैं. वर्ष 2014 में रूस, इस इलाके में यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप को अपने कब्जे में ले चुका है. जबकि अब यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोनबास पर कब्जा कर चुका है. पिछले 4 साल से जारी इस जंग में तुर्किए, रूस और यूक्रेन से निकट संबंध बनाए हुए है, जिससे उसके हितों पर आंच न आए. हालांकि, इस संतुलनकारी नीति के बावजूद अब उसके तेल टैंकर पर हमला हो गया है, जिससे मुल्क में चिंता देखने को मिल रही है.