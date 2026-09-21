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मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन बरसते देख घबराया तुर्किये का पायलट, बिना उतारे वापस इस्तांबुल ले गया प्लेन; 35 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

Turkish Airlines on Russia-Ukraine War: मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन बरसते देख तुर्किये का पायलट बुरी तरह घबरा गया. वह प्लेन को नीचे उतारे बिना उसे हजारों किमी दूर वापस इस्तांबुल ले गया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 21, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:11 AM IST
मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन बरसते देख घबराया तुर्किये का पायलट, बिना उतारे वापस इस्तांबुल ले गया प्लेन; 35 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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