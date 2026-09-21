/मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन बरसते देख घबराया तुर्किये का पायलट, बिना उतारे वापस इस्तांबुल ले गया प्लेन; 35 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्किश एयरलाइंस की उड़ान टीके407 रविवार को स्थानीय समय के अनुसार रात 2:22 बजे इस्तांबुल से मॉस्को के वनुकोवो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई थी. मॉस्को के करीब पहुंचने के बाद पायलट ने देखा कि वहां पर जगह-जगह आग लगी हुई है और बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक चल रही हैं. ऐसे में प्लेन की सेफ्टी को देखते हुए पायलट ने तुरंत विमान मोड़ लिया और उसे वापस इस्तांबुल ले आया.