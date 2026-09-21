/मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन बरसते देख घबराया तुर्किये का पायलट, बिना उतारे वापस इस्तांबुल ले गया प्लेन; 35 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

Turkish Airlines on Ukrainian Drone Attack on Russia: रूस-यूक्रेन की जंग का असर वैश्विक एयरलाइनों पर भी पड़ रहा है. रविवार को इस्तांबुल से मॉस्को जा रही तुर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट रूस की राजधानी के पास पहुंचने के बावजूद इस्तांबुल वापस लौट आई. रिपोर्ट के मुताबिक, जब फ्लाइट मॉस्को के पास पहुंची तो उस वक्त यूक्रेन की ओर से मॉस्को पर बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक चल रहे थे.
सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्किश एयरलाइंस की उड़ान टीके407 रविवार को स्थानीय समय के अनुसार रात 2:22 बजे इस्तांबुल से मॉस्को के वनुकोवो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई थी. मॉस्को के करीब पहुंचने के बाद पायलट ने देखा कि वहां पर जगह-जगह आग लगी हुई है और बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक चल रही हैं. ऐसे में प्लेन की सेफ्टी को देखते हुए पायलट ने तुरंत विमान मोड़ लिया और उसे वापस इस्तांबुल ले आया.
इस स्थिति का असर तुर्की और रूस के बीच चलने वाली दूसरी उड़ानों पर भी पड़ा. वनुकोवो आने-जाने वाली तुर्किये एयरलाइंस की कम से कम 35 उड़ानों में देरी हुई या उन्हें रद्द कर दिया गया. उड़ानों में यह परेशानी ऐसे समय हुई, जब मॉस्को और रूस के अन्य हिस्सों पर रातभर यूक्रेन की ओर से बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया गया.
मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि शनिवार से अब तक रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने देशभर में 1600 से अधिक ड्रोन को रोक दिया. इनमें मॉस्को की ओर बढ़ रहे करीब 450 ड्रोन शामिल थे.
रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि रूसी सेनाओं ने एक सप्ताह के दौरान यूक्रेन के रक्षा संयंत्रों, रसद केंद्रों, ऊर्जा और परिवहन से जुड़े बुनियादी ढांचे पर दो बड़े और पांच समूह हमले किए. इस दौरान रूसी सेनाओं ने दस बस्तियों पर कब्जा भी कर लिया.
मंत्रालय के अनुसार, हमलों में यूक्रेन के रक्षा, धातु, मोटर और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से जुड़े प्रतिष्ठानों, सैन्य रसद और वितरण केंद्रों, ईंधन एवं ऊर्जा सुविधाओं, रेलवे और सड़क बुनियादी ढांचे, ड्रोन बनाने वाली वर्कशॉप और भंडारण केंद्रों, गोला-बारूद और ईंधन डिपो, बंदरगाहों के साथ-साथ यूक्रेनी सशस्त्र बलों और विदेशी लड़ाकों की अस्थायी तैनाती वाली जगहों को निशाना बनाया गया.
समुद्री ठिकानों के बारे में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के 12 मालवाहक जहाजों, दो समुद्री नौकाओं, एक टैंकर और एक टगबोट को निशाना बनाया गया.अधिकारियों ने कहा कि पिछले एक सप्ताह के दौरान रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने 44 गाइडेड हवाई बम, आठ हिमर्स रॉकेट, दो नेप्च्यून लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलें और 5,706 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए.
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसी बीच पश्चिमी देशों को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन की जमीन पर पश्चिमी देशों के सैनिकों की तैनाती को रूस सीधे युद्ध की घोषणा मानेगा.
येकातेरिनबर्ग में आयोजित अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव में लावरोव ने कहा, 'मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारी इसमें शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर यूरोप, जो हर दिन रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी की बात करता है, रूसी संघ पर हमला करता है, तो वह बिल्कुल अलग तरह का युद्ध होगा और वह बहुत कम समय तक चलेगा.'
लावरोव ने आगे कहा कि मॉस्को अब भी कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है. इसमें अमेरिका की ओर से दोबारा प्रस्तावित त्रिपक्षीय प्रारूप भी शामिल है.
(एजेंसी आईएएनएस)