Turkiye Shooting: इस्तांबुल के इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर फायरिंग, फिल्मी स्टाइल में बरसीं गोलियां; 3 हमलावरों की मौत

Israel Consulate Firing: एक तरफ ईरान की अमेरिका और इजरायल से जंग चल रही है तो दूसरी ओर तुर्किये की पुलिस ने मंगलवार को इजरायल के इस्तांबुल कॉन्सुलेट के बाहर 3बंदूकधारियों को मौत के घाट उतार दिया. तुर्किये के एनटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, तीन बंदूकधारियों ने कॉन्सुलेट की बिल्डिंग के बाहर स्थित पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने तीनों को मार गिराया. इस मुठभेड़ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. सीएनएन तुर्क की रिपोर्ट के मुताबिक,फिलहाल यह साफ नहीं है कि उनका टारगेट क्या था. इस घटना के बाद तुरंत इजरायली कॉन्सुलेट को खाली करा लिया गया.

खून से लथपथ नजर आया शख्स

रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के वीडियो में एक पुलिस अधिकारी को बंदूक निकालते और गोलियों की आवाज गूंजने पर आड़ लेते हुए देखा गया. एक व्यक्ति खून से लथपथ नजर आया. अल जजीरा के मुताबिक, गोलीबारी में तीन लोग शामिल थे, लेकिन तुर्किये पुलिस ने उनका काम तमाम कर दिया है.

#BREAKING: Shocking Gunfire Erupts Near Israeli Consulate in Istanbul – Chilling Video Captures Chaos! pic.twitter.com/hnIx6C5E9s Add Zee News as a Preferred Source — RB. (@rahul4bisht) April 7, 2026

घनी आबादी वाले इलाके में फायरिंग

अल जजीरा के मुताबिक, जिस इलाके में कॉन्सुलेट की बिल्डिंग है, वह बहुत घनी आबादी वाला है और वहां कई तरह के बिजनेस हैं. यहा कई अंतरराष्ट्रीय बिजनेस भी शामिल हैं. साथ ही आस-पास हजारों लोग काम करते हैं. उन्होंने आगे बताया कि इजरायली कॉन्सुलेट उस इलाके की एक ऊंची इमारत की सातवीं मंजिल पर है.

बिल्डिंग में नहीं था कोई इजरायली

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, 'जिस चश्मदीद से बात की गई, वह अपने साथी के साथ सिगरेट पी रहा था. तभी एक कार में तीन लोग आए, उन्होंने गोलीबारी शुरू करने की कोशिश की और फिर सुरक्षाकर्मियों ने उन पर जवाबी गोलीबारी की.' आगे बताया गया कि इस्तांबुल में कॉन्सुलेट की इमारत में कोई भी इजरायली राजनयिक तैनात नहीं है, और न ही तुर्किये की राजधानी अंकारा में इजरायली दूतावास में कोई इजरायली राजनयिक है. इसका मतलब है कि इन राजनयिक मिशनों के अंदर काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी स्थानीय लोग हैं, जो कॉन्सुलेट या दूतावास के लिए काम करते हैं.' हमलावरों की पहचान या उनके मकसद के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है.

बिगड़ चुके हैं इजरायल और तुर्किये के संबंध

इजरायल ने तुर्किये में अपनी राजनयिक सेवाओं को कम से कम कर दिया है, और यहूदी त्योहार 'पासओवर' के दौरान वहां वैसे भी ज्यादा स्टाफ नहीं होता.

हालांकि, अंकारा और इस्तांबुल में इजरायल के मिशनों पर सुरक्षा हमेशा कड़ी रहती है, इसलिए इस हमले के पीछे जो कोई भी था, उसके सफल होने की संभावना कम ही थी.

गाजा युद्ध के बाद से इजरायल के साथ तुर्किये के राजनयिक संबंध काफी बिगड़ गए हैं, और राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की सरकार ने इजरायल की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं है, हालांकि अतीत में वे करीबी साझेदार थे और अभी भी सुरक्षा और खुफिया संपर्क बनाए हुए हैं.