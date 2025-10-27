Advertisement
अपने प्रतिद्वंद्वी को मिटाने पर तुले एर्दोगन? जेल में बंद करने के बाद थोपे ये आरोप

Turkey Mayor Arrest: तुर्की में इस्तांबुल के मेयर एक्रेम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है. अब उनके खिलाफ एक और बड़ा आरोप लगा है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 27, 2025, 02:33 PM IST
Turkey Politics: तुर्किए में पिछले कुछ समय से राजनीति अस्थिर है. वहां पर इस्तांबुल के मेयर एक्रेम इमामोग्लू को 23 मार्च 2025  को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उनकी गिरफ्तारी को विपक्ष ने राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया है. इमामोग्लू साल 2028 के चुनावों में एर्दोगन को चुनौती देने के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे. वहीं अब इस्तांबुल के जेल में बंद मेयर के खिलाफ नए जासूसी के आरोप दायर किए गए हैं.   

इमामोग्लू पर आरोप  

इमामोग्लू के खिलाफ सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को जासूसी के आरोप दर्ज किए गए. ऐसे में उनके ऊपर राजनीतिक दबाव और ज्यादा बढ़ गया है. वह जुलाई में विदेशी सरकारों की ओर से खुफिया गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक व्यवसायी के साथ संबंध को लेकर जांच के घेरे में हैं. गिरफ्तारी के दौरान उनपर जबरन वसूली, रिश्वतखोरी, अवैध डेटा संग्रह और एक आपराधिक संगठन चलाने का आरोप है. इमामोग्लू के पूर्व कैंपेन मैनेजर नेकाती ओजकान और पत्रकार मरदान यानार्डाग पर भी आरोप लगाए गए हैं.  

इमामोग्लू ने आरोपों को किया खारिज  

सरकारी एजेंसी 'अनादोलु' ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में पहले से ही हिरासत में लिए गए इमामोग्लू पर अपने अभियान के लिए इंटरनेशनल फंडिंग के लिए इस्तांबुल के लोगों का प्राइवेट डाटा ट्रांसफर करने का संदेह है. इमामोग्लू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस आरोप को बकवास बताया है. उन्होंने कहा,' यहां तक कि यह दावा कि मैंने रोम को जला दिया, इस बकवास से ज्यादा विश्वसनीय होता. हमारे देश के भविष्य को बर्बाद करने की कसम खाने वाली इस मानसिकता के खिलाफ हमारा संघर्ष अब और भी मजबूत हो गया है.'  

तुर्की में प्रदर्शन 

रविवार 26 अक्टूबर 2025 को अभियोजकों के इमामोग्लू से पूछताछ के दौरान उनके सैकड़ों समर्थकों ने इस्तांबुल के मुख्य न्यायालय के बाहर रैली निकाली. यह 7 महीनों में पहली बार था जब इमामोग्लू इस्तांबुल के बाहरी इलाके में स्थित मरमारा जेल से बाहर आए थे. आलोचक इमामोग्लू की गिरफ्तारी को मुख्य विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी या CHP के अन्य मेयरों की गिरफ्तारी के साथ विपक्ष पर व्यापक कार्रवाई के रूप में देखते हैं, जिसने पिछले साल के स्थानीय चुनावों में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी. CHP द्वारा संचालित कई नगर पालिकाओं को पूरे साल गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा है. मार्च  2025 में इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे. एर्दोगन की सरकार इस बात पर जोर देती है कि तुर्की की न्यायपालिका स्वतंत्र है और जांच पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर केंद्रित है. 

FAQ 

इमामोग्लू पर क्या आरोप है? 

इमामोग्लू पर विदेशी सरकारों की ओर से खुफिया गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है. 

विपक्ष ने क्या कहा? 

विपक्ष का कहना है कि इमामोग्लू की गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है और तुर्की की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है. 

 

