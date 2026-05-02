100 किमी रेंज, 7 घंटे उड़ान और बिना GPS नेविगेट... PAK के इस दोस्त ने बना डाला दुनिया का सबसे घातक ड्रोन, किसके सिर मंडराया बड़ा खतरा?

Turkiye Mizrak Drone: दुनियाभर में आए दिन हो रही जंग के चलते कई देश अपने हथियारों और नई-नई टेक्नोलॉजी में वृद्धि कर रहे हैं. इसी बीच तुर्किये की प्रतिष्ठित ड्रोन कंपनी बायकर (Baykar) ने भी अपना नया AI पावर्ड कमिकाजे ड्रोन मिजराक पेश किया है. मिजराक का अर्थ होता तीर या भाला. यह लॉन्ग रेंज की लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जो हवा में घूमते हुए अपने टारगेट की खोज करता है और फिर एकदम से अटैक करता है. इस कामिकाजे ड्रोन की रेंज हजार किलोमीटर से अधिक है. इसकी एक और खासियत यह है कि मिजराक ड्रोन 7 घंटे तक हवा में रह सकता है और 40 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है.

मिजराक की विशेषता

तुर्किये के इस ड्रोन को 5-9 मई 2026 तक इस्तांबुल में साहा 2026 एग्जीबिशन में पहली बार पब्लिक के सामने पेश किया जाएगा. बता दें कि मिजराक एक एडवांस और ऑटोनोमस ड्रोन है. उड़ान भरते समय इसका वजन 200 किलोग्राम तक पहुंच सकता है. वहीं इसके पंख 4 मीटर तक फैलते है. यह ड्रोन 185 किमी प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है. इसके साथ ही यह हजार फीट की ऊंचाई तक भी उड़ सकता है. इस ड्रोन को रॉकेट असिस्ट या सामान्य रनवे से भी लॉन्च किया जा सकता है.

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2 तरह के वेरिएंट में आता है मिजराक ड्रोन

बता दें कि मिजराक ड्रोन 2 तरह के वेरिएंट में आता है, जिसमें से एक में 40 किलोग्राम का डबल वॉरहेड होता है. यह भारी नुकसान पहुंचा सकता है. दूसरे में वॉरहेड का वजन 20 किलो होता है. इसके साथ एक रेडियो सीकर भी होता है, जो रडार वाले लक्ष्य की आसानी से तलाश कर लेता है. इसमें बायकर की EO/IR कैमरे होते हैं, जो सर्विलासं और टारगेट को पहचानने में मदद करते हैं. यह ड्रोन न केवल उड़कर हमला करता है, बल्कि अटैक करने के लिए हवा में घूमते हुए सही मौका भी देखता है. इसे TB2, TB3 और AKINCI जैसे बायकर ड्रोंस के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे आसानी से स्वार्म अटैक संभव हो सकता है.

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GPS की कोई जरूरत नहीं

आमतौर पर ड्रोंस GPS के बिना काम नहीं करते और दुश्मन की ओर से GPS सिग्नल जाम करने पर वे ठप पड़ जाते हैं. हालांकि, मिजराक इससे बिल्कुल अलग है. इसमें बिना GPS के काम करने वाला AI पावर्ड ऑटोपायलट सिस्टम है. इसके साथ ही मिजराक ड्रोन में ऑप्टिकल गाइडेंस और विजुअल पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी भी लगी है. तुर्किये का मिजराक ड्रोन केवल एक ड्रोन नहीं बल्कि आने वाले युद्धों में नई टेक्नोलॉजी का प्रतीक बन चुका है.