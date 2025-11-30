Advertisement
तुर्की का 'छोटा शिकारी' तो बड़ा योद्धा निकला, हवा में मार गिराया दुश्मन का जेट

Turkiye Kizilelma:  तुर्की के इस मानवरहित लड़ाकू विमान ने घरेलू स्तर पर बनाए गए रडार और मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल करके  विमान को हवा में मार गिराया है. यह पहली बार है जब किसी मानव रहित विमान ने ऐसा कारनामा किया है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 30, 2025, 11:15 PM IST
तुर्की का 'छोटा शिकारी' तो बड़ा योद्धा निकला, हवा में मार गिराया दुश्मन का जेट

Turkey First UAV air combat: तुर्की के एक मानवरहित लड़ाकू विमान बायरकटार किजिलेल्मा ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. इतिहास में पहली बार किसी मानव रहित लड़ाकू विमान ने हवा से हवा में मार करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है. दरअसल, तुर्की के बायरकटार किजिलेल्मा लड़ाकू विमान ने परीक्षण के दौरान जेट संचालित विमान को हवा में मार गिराया है. तुर्की के इस मानवरहित लड़ाकू विमान ने घरेलू स्तर पर बनाए गए रडार और मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल करके  विमान को हवा में मार गिराया है. इस परीक्षण के दौरान यूएवी ने एफ 16 के साथ उड़ान भरी थी. यह पहली बार है जब किसी मानव रहित विमान ने ऐसा कारनामा किया है. 

सटीक निशाना 
यूएवी की डेवलपर तुर्की रक्षा कंपनी बायकर ने रविवार को इसे लेकर बयान जारी किया है. जिसमें उन्होंने कहा कि किजिलेल्लाम ने तुर्की में बनाए गए गोकडोगन मिसाइल जो हवा से हवा में मार करती है, उसका ट्रायल किया है. इस ट्रायल के दौरान मानव रहित लड़ाकू विमान ने तेज स्पीड वाले जेट पर सटीक हमला कर मार गिराया है. टीआरटी वर्ल्ड के अनुसार बयान में यह भी बताया गया कि कैसे असेलसन के मुराद एईएसए रडार का प्रयोग करके जेट विमान को ढूंढा गया और काफी देर तक उसपर नजर भी रखी गई. जिसके बाद यूएवी ने अपने पंखों के नीचे से मिसाइल दागी, जो सीधी सटीक निशाने पर लगी. 

यह भी पढ़ें: तूफान भी नहीं डिगा पाया हौसला; श्रीलंका में भारतीय जवानों ने दिखाया अदम्य साहस, आपदा के बीच कर दिया ये काम

लंबी दूरी से हमला

 तुर्की के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी राष्ट्रीय विमान राष्ट्रीय रडार की तरफ से निर्देश मिलने के बाद हवा निशाना साधा है. साथ ही किसी निर्धारित निशाने पर हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी है. इसको लेकर डेवलपर ने कहा कि किजिलेल्मा दुनिया का पहला और इकलौता मानवरहित लड़ाकू विमान बना है, जिसके पास हवा से हवा में युद्ध करने की क्षमता है. मेरजीफोन एयरबेस से 5 एफ 16 लड़ाकू जहाजों के साथ उड़ान भरने वाले किजिलेल्मा ने क्रॉस सेक्शन और उन्नत सेंसर का इस्तेमाल कर विरोधी विमान का पता लगाने में सफलता हासिल की है. इस यूएवी में कम रडार क्रॉस सेक्शन इस लंबी दूरी से ही दुश्मनों के जहाजों का पता लगाने में निपुण बनाता है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

KIZILELMA

