पत्नी को 'मोटी' कहने पर हो गया बवाल; अदालत ने पति को क्यों दिया 'मुआवजा' देने का आदेश?

Turkiye News: तुर्की से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी को प्यार से मोटी कह दिया, जिसपर अदालत ने अब उसे मुआवजा देने का आदेश दिया है.
Turkiye News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो हर किसी को हैरान कर देते हैं. तुर्की से भी एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर लोग दंग हो गए हैं. यहां पर एक युवक ने प्यार से अपनी पूर्व पत्नी को मोटी कहा था. हालांकि उसकी इस बात से पत्नी काफी ज्यादा आहत हो गई. जिसके बाद उसने तलाक के लिए मुकदमा दायर कर दिया. वहीं पति ने पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया है. जानें क्या है पूरा मामला.
क्या है मामला
तुर्की समाचार आउटलेट सबा के अनुसार, पश्चिमी तुर्की के उसाक में एक महिला ने भावनात्मक रूप से टूटने का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी, जबकि उसके पति ने उस पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए जवाबी मुकदमा दायर किया. इस कपल के बच्चे भी हैं. सुनवाई के दौरान महिला ने कहा कि उसके पति ने उसे कई धमकी भरे मैसेज भेजे थे, जिनमें भाग जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता और शैतान को तुम्हारा चेहरा दिखा दे शामिल थे.
अदालत ने दिया तर्क
उसने अपने पिता की सर्जरी के लिए उससे पैसे भी मांगे और अपने फोन में उसका कॉन्टैक्ट नाम "टॉम्बिक" के रूप में सेव कर लिया, जिसका अर्थ है चब्बी यानी की मोटी, महिला ने तर्क दिया कि यह उपनाम अपमानजनक था और इससे उनकी शादी को नुकसान पहुंचा. अदालत ने इस बात से सहमति जताते हुए फैसला सुनाया कि ये संदेश और उपनाम "भावनात्मक और आर्थिक हिंसा" के समान हैं.
दोषी पाया गया पति
पति ने अपनी पत्नी पर घर पर किसी और पुरुष के होने का आरोप लगाया, लेकिन जांचकर्ताओं ने पाया कि वह व्यक्ति सिर्फ़ एक किताब देने आया था. अदालत ने पाया कि पति का अपमान और आर्थिक दबाव ज्यादा गंभीर था और उसे मुख्य रूप से दोषी पाया. तुर्की कानून के तहतमकिसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द या कार्य, चाहे वे संदेश ही क्यों न हों, दो साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है. दंपति का तलाक हो गया और बेवफाई का दावा खारिज कर दिया गया. पति से मुआवजा देने की बात कही गई है. हालांकि मुआवजे में कितनी राशि देनी होगी इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है.