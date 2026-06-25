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बिना पायलट, फिर भी घातक! आसमान में उतरा 'पाकिस्तान के दोस्त' का हथियार; भारत के पास क्या है काट?

Turkiye Pilotless Fighter Aircraft: तुर्किये के बिना पायलट वाला फाइटर विमान बेराकटार किजिलेल्मा ने अपने हथियारों के सफल परीक्षण पूरे कर लिए हैं. यह दुश्मन को ढूंढने, ट्रैक करने और निशाना लगाने में मदद करता है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 25, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:53 PM IST
बिना पायलट, फिर भी घातक! आसमान में उतरा 'पाकिस्तान के दोस्त' का हथियार; भारत के पास क्या है काट?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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