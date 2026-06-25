इसके साथ ही किजिलेल्मा तुर्किये का बिना पायलट वाला पहला लड़ाकू विमान बन गया है. इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह हवा में दुश्मन के विमानों पर भी हमला कर सके और जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को भी निशाना बना सके. इसके वजन की बात करें तो यह अधिकतम 6 टन है और यह सटीक बम व मिसाइलें ले जा सकता है. तुर्की वायुसेना के लिए ये एक बेहतरीन हथियार माना जा रहा है. इसमें एवियोनिक्स, स्वचालित मिशन सिस्टम और जहाज से उड़ान भरने की क्षमता है. यह छोटे ड्रोन और पायलट वाले विमानों के बीच का अंतर भरने वाला अगली पीढ़ी का प्लेटफॉर्म है.