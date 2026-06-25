Turkiye Pilotless Fighter Aircraft: दुनिया भर के कई देश अत्याधुनिक हथियार बना रहे हैं. इसी के तहत तुर्किये के बिना पायलट वाला फाइटर विमान बेराकटार किजिलेल्मा ने अपने हथियारों के सफल परीक्षण पूरे कर लिए हैं. इस ड्रोन में निशाना लगाने वाले कई घातक बमों का इस्तेमाल किया गया है. यह दुश्मन को ढूंढने, ट्रैक करने और निशाना लगाने में मदद करता है. भारत के पास इसका क्या काट है, जानते हैं.
इसके साथ ही किजिलेल्मा तुर्किये का बिना पायलट वाला पहला लड़ाकू विमान बन गया है. इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह हवा में दुश्मन के विमानों पर भी हमला कर सके और जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को भी निशाना बना सके. इसके वजन की बात करें तो यह अधिकतम 6 टन है और यह सटीक बम व मिसाइलें ले जा सकता है. तुर्की वायुसेना के लिए ये एक बेहतरीन हथियार माना जा रहा है. इसमें एवियोनिक्स, स्वचालित मिशन सिस्टम और जहाज से उड़ान भरने की क्षमता है. यह छोटे ड्रोन और पायलट वाले विमानों के बीच का अंतर भरने वाला अगली पीढ़ी का प्लेटफॉर्म है.
इसकी शुरुआत बेराकटार TB2 से हुई, जिसे सीरिया, लीबिया, नागोर्नो-काराबाख और यूक्रेन में लड़ाई के दौरान दुनिया भर में पहचान मिली. कम लागत, भरोसेमंद प्रदर्शन और प्रभावी हमले की क्षमता के कारण TB2 दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय हुआ. इसकी सफलता के बाद तुर्की ने अकिंची और अब किजिलेल्मा जैसे और अधिक उन्नत ड्रोन विकसित किए हैं. पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन का प्रमुख ग्राहक है.
ड्रोन के क्षेत्र में भारत देश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के नेतृत्व में CATS (Combat Air Teaming System) प्रोग्राम चल रहा है. इसका मुख्य हिस्सा CATS वॉरियर नाम का लॉयल विंगमैन ड्रोन है. यह पायलट वाले फाइटर विमानों के साथ और उनके नियंत्रण में काम करेगा. इसमें AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), GPS के बिना नेविगेशन और सटीक हमला करने की क्षमता है.
इनका मुकाबला करने के लिए भारत के पास आकाशतीर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है. यह कोई भी मिसाइल और रडार नहीं है, बल्कि एक आधुनिक एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है. इसका काम अलग-अलग रडार, सेंसर, कम्युनिकेशन नेटवर्क और हथियारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है. अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें तो यह एयर डिफेंस सिस्टम का 'दिमाग' है. जो यह तय करता है कि दुश्मनों के हवाई खतरों को कैसे रोका जाए.