हादसा या साजिश! तुर्किये में बड़ा विमान हादसा, लीबिया के आर्मी चीफ समेत 5 लोगों की मौत

Libyan Army Chief: लीबिया के लिए ये पल काफी ज्यादा दुखद है क्योंकि तुर्किये की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद एक प्लेन क्रैश हो गया, जिसकी वजह से लीबिया के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद और चार अन्य लोगों की जान चली गई. इस हादसे की वजह से लीबिया में हाहाकार मचा हुआ है. लीबिया के पीएम अब्दुल हामिद दबीबा ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि यह एक बड़ी त्रासदी है.

पीएम ने जताया दुख

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री दबीबा ने इसे एक बड़ा हादसा बताया और कहा कि यह क्रैश मंगलवार को हुआ जब अधिकारी तुर्की के दौरे से लौट रहे थे. उन्होंने बयान में कहा कि यह बड़ी त्रासदी देश, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमने उन लोगों को खो दिया है जिन्होंने ईमानदारी और लगन से अपने देश की सेवा की और अनुशासन, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का एक उदाहरण थे.

किसकी-किसकी गई जान

इसके अलावा कहा कि क्रैश में मारे गए अन्य लोगों में ग्राउंड फोर्सेज चीफ ऑफ स्टाफ, अल-फितौरी गरीबिल, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर, महमूद अल-कतावी, अल-हद्दाद के सलाहकार, मुहम्मद अल-असावी दियाब और एक मिलिट्री फोटोग्राफर, मुहम्मद उमर अहमद महजूब शामिल थे.

Add Zee News as a Preferred Source

हादसा या साजिश!

वहीं हादसे को लेकर तुर्की के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि क्रैश में कई लोग मारे गए और बताया कि हादसे के पहले एयरक्राफ्ट ने इलेक्ट्रिकल खराबी की रिपोर्ट की थी, इतना ही नहीं इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी मांग की थी. उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहा था. वहीं एक तुर्की अधिकारी ने अल जजीरा को बताया कि शुरुआती रिपोर्ट में लीबिया के आर्मी चीफ के प्लेन क्रैश में किसी भी तरह की तोड़फोड़ की बात से इनकार किया गया है, शुरुआती वजह टेक्निकल खराबी है. हालांकि सही से जांच के बाद स्थिति क्लियर होगी कि ये हादसा कैसे हुआ है, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि लीबिया की तुर्किये से ज्यादा बनती नहीं है.

कहां हुआ हादसा?

तुर्की के इंटीरियर मिनिस्टर अली येरलिकाया ने X पर लिखा कि अंकारा के एसेनबोगा एयरपोर्ट से त्रिपोली के लिए निकले बिजनेस जेट का मलबा तुर्की जेंडरमेरी को हेमाना जिले के केसिक्कावाक गांव से लगभग दो किलोमीटर दक्षिण में मिला है. लीबिया के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद ने अपने दौरे के दौरान अपने तुर्की काउंटरपार्ट और दूसरे मिलिट्री कमांडरों से मुलाकात की थी. (ANI)